به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنایع و معادن در دیدار وزیران امور خارجه، صنایع و علوم ونزوئلا ، روند اجرای پروژه های مشترک و توافق ها بین دو کشور را مورد بررسی قرار داد.

در پایان این نشست وزیر صنایع و معادن با اشاره به سفر آتی دکتر محمود احمدی نژاد به چند کشور آمریکای لاتین گفت: در این سفر یک هیئت بزرگ اقتصادی و تجاری متشکل از بخش خصوصی و دولتی ایران نیز رئیس جمهوری را در این سفر همراهی خواهند کرد.

وی با تشریح نتایج مذاکرات خود با وزیران ونزوئلایی گفت: محور این مذاکرات، در حوزه صنایع غذایی، نفت و گاز، کشاورزی، علوم و تکنولوژی و برق بود.

محرابیان همچنین گفت: تا سال آینده 16 هزار خودرو توسط کارخانه خودرو سازی ایران در ونزوئلا تولید و به فروش خواهد رسید.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه در جریان مذاکرات امروز، همچنین دومین جلسه مجمع عمومی بانک و صندوق مشترک ایران و ونزوئلا برگزار شد، افزود: در آستانه سفر هفته آینده دکتر احمدی نژاد به کشورهای امریکای لاتین، مسائل مربوط به بانک و صندوق مشترک دو کشور پیگیری شد.

وی گفت: دکتر احمدی نژاد در سفر آتی خویش به کشورهای امریکای لاتین از جمله برزیل، بولیوی و ونزوئلا سفر خواهند کرد.

در این نشست خبری "لوره نیکولاس مادولا" وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز گفت: برگزاری این نشست، نقش مهمی در گشترش روابط صنعتی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور خواهد داشت.

محرابیان گفت: بین ایران و ونزوئلا نقشه راهی از سال 2010 تا 2020 بر اساس اراده رهبران دو کشور امضا شده است که نقشه راه دوستی و صلح بین دو کشور خواهد بود.

وی با اشاره به سفر آتی رئیس جمهوری اسلامی ایران به ونزوئلا گفت: این سفر باعث تحکیم و گسترش هم جانبه روابط بین دو کشور خواهد شد.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قصد دارد هفته آینده به آمریکای لاتین سفر کند.