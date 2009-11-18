وزارت اقتصاد: دستور ابطال واگذاری نمایشگاه بین المللی به ساتا ابلاغ شد

رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر درباره سرنوشت واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) گفت: دکتر شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز دستور رئیس جمهور برای ابطال این واگذاری را به این سازمان ابلاغ کرد.

غلامرضا حیدری کردزنگنه افزود: با ابلاغ این دستور، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی به صورت مزایده و آزاد فروخته خواهد شد.

وی تصریح کرد شرکت دیگری بابت رد دیون دولت به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار می شود.

همچنین امروز صبح سیدعلیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی خبر دستور ریاست جمهوری برای ابطال واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) را تایید کرد.

این در حالی است که یک مقام آگاه دوشنبه شب در گفتگو با مهر از دستور رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ابطال مصوبه واگذاری نمایشگاه بین المللی تهران به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) خبر داد.

وی اظهار داشت: رئیس جمهور دستور ابطال مصوبه واگذاری نمایشگاه بین المللی به ساتا را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. با اجرایی شدن این دستور تا اطلاع ثانوی و دستورات جدید در این زمینه، نمایشگاه بین المللی در اختیار وزارت بازرگانی باقی خواهد ماند.

در روزهای گذشته وزیر بازرگانی در حالی کاظم اکبرپور را به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی منصوب کرد که با حکم مدیرعامل سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، عباس قلی زاده نیز به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شده بود.

در این میان، دبیر کل اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری نمایشگاه بین المللی از سوی دولت به عنوان رد دیون را فقط توجیه قانونی و غیر قابل قبول دانسته است.

همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواستار ابطال واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به دلیل تعارض با اصل 44 قانون اساسی شده است.