صدور مجوز 24 پارک علم و فناوری/ بررسی تاسیس پارک در 5 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نظرپور با اعلام این خبر افزود: تاسیس پارک علم و فناوری در استانهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، مازندران و سیستان و بلوچستان بررسی می شود.

وی با اشاره به تاسیس 107 مرکز رشد واحدهای فناور در کشور گفت : استقرار واحدهای فناور در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری نیز رشد مطلوبی داشته به طوریکه تعداد این واحدها از 576 واحد در سال 83 به 655 واحد تا پایان سال 87 افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر ارزیابی و نظارت فناوری وزارت علوم از پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد به عنوان حلقه واسط ارتباط صنعت و دانشگاه یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین راهکارهای تجاری سازی علم و دانش کشور و افزایش ثروت ملی تاسیس مراکز رشد و فناوری است که در این مراکز ایده ها به محصول نهایی قابل مصرف در کشور تبدیل شده و حتی صادر نیز می شوند.

وی با اشاره به تاسیس اولین پارک علم و فناوری در سال 1950 گفت: تعداد پارک های علم و فناوری در دنیا در سال 2009 به 2 هزار پارک افزایش یافت.