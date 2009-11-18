علی عادلی در گفتگو با مهر گفت: ادامه عرضه سکه های بانک مرکزی در بانک کارگشایی به صورت حراج تا اطلاع ثانوی هر روز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام می شود.

مدیرعامل بانک کارگشایی افزود: قیمت گذاری سکه ها برای حراج در بانک کارگشایی هر روز توسط بانک مرکزی بر اساس قیمتهای جهانی انجام می شود.

عادلی در پاسخ به این مطلب که دلایل مخالفت بانک کارگشایی با حراج سکه در بورس کالا چیست؟ تصریح کرد: حراج سکه در بورس کالا به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد و با موافقت بانک مرکزی انجام خواهد شد.

علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دوشنبه از تفاهم بانک مرکزی و سازمان بورس برای عرضه سکه ها در بورس کالا خبرداد و گفت: بر اساس این تفاهم قرار است بازار نقدی طلا در بورس کالا ایجاد شود.

وی با بیان اینکه قرار شد سکه های نقدی بانک کارگشایی از طریق بورس کالا به خریداران عرضه شود، تصریح کرد: گرچه بانک ملی و کارگشایی برای این امر مقاومت می کنند، اما بانک مرکزی سازو کار بورس را مناسب تر ارزیابی می کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال این است که تعیین قیمت سکه در بورس کالا انجام شود. بر اساس مکانیزم تدارک دیده شده توسط بورس برای این منظور نرخ سکه از سایت بورس عرضه می شود تا در نهایت قیمتها شفاف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار تهران 268 هزار تومان، طرح جدید 267 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 133 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی نیز 67 هزار تومان است.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز سه شنبه در بازار تهران 27 هزار و 200 تومان معامله شد.

قیمت پایه حراج سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته (دوشنبه) در بانک کارگشایی 265 هزار تومان‌، نیم سکه بهار آزادی 132 هزار و 500 تومان و ربع سکه نیز 66 هزار و 500 تومان بوده است.

قیمت پایه حراج هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز یکشنبه در بانک کارگشایی 265 هزار تومان، نیم سکه 132 هزار و 500 تومان و ربع سکه 66 هزار تومان بود.

قیمت پایه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در حراج روز شنبه بانک کارگشایی به عنوان اولین روز حراج 267 هزار تومان، نیم بهار آزادی 134 هزار تومان و ربع بهار نیز 67 هزار تومان بود.