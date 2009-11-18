به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد علی قاسم زاده نداف صبح چهارشنبه در کارگروه اجتماعی استان با تاکید بر ا ارتقای سطح فرهنگ و امور اجتماعی، افرود: متاسفانه رویکرد استانداریها در سال های گذشته متناسب با سیاست دولت، رویکرد عمرانی بوده و حورزه فرهنگ و اجتماع مظلوم واقع شده است.

وی آموزش و پرورش، بانوان، امور ایثارگران، بهزیستی، تربیت بدنی، دانشجویان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، زندانها، کمیته امداد و... را از جمله محورهای کارگروه اجتماعی استان برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه مصوبات کارگروه اجتماعی به دلیل نبود اعتبارات ضمانت اجرای قاطعی ندارد.

قاسم زاده ساماندهی کاروان های عروسی، گروه های موسیقی، ابلاغ ضوابط به باشگاه ها و تالارها در زمینه برگزاری جشن های عروسی، توانمندسازی جامعه بانوان، ساماندهی سازمان های مردم نهاد، اشتغال و ... را از جمله طرح های کارگروه اجتماعی استان عنوان کرد و بیان داشت: در این مدت اشتغال از رشد کمی برخوردار بوده که سبب افزایش مهاجرت شده است.

وی مهاجرت ها را از کانونهای اصلی بروز آسیبهای اجتماعی دانست و عنوان کرد: سعی شده است تصمیمات خوبی درراستای توانمندسازی جوامع روستایی، بانوان، زنان سرپرست خانوار و... گرفته شود.

معاون امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: یک پنجم جمعیت استان بالغ بر 20 هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی می باشند.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این کارگروه با بیان اینکه توجه به مسائل فرهنگی اجتماعی تحتح الشعاع قرار گرفته است، گفت: در چند دهه گذشته رویکرد عمرانی به لحاظ مباحث تمرکز زدایی، سفرهای استانی، اجرای پروژه های نیمه تمام و شروع پروژه های جدید، سهام عدالت، مسکن مهر و... در اولویت قرار گرفته است.

قهرمان رشید با اشاره به اینکه در کنار اجرای امور عمرانی توجه به مسائل دینی و فرهنگی بوده است، افزود: متاسفانه خلاای در امور فرهنگی مشاهده می شد که در سفرهای دور سوم هیئت دولت به استان ها فرهنگ در راس امور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مباحث فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، ورزشی، بهداشتی و... در این کارگروه مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: هرچند کارگروه اجتماعی اعتباراتی ویژه جهت اجرای مصوبات نداشته اند، اما هر دستگاه می بایست با در نظر گرفتن اعتبارات و وظایف ذاتی خود در راستای عمل به مصوبات اقدام می کرد.

رشید از پیشنهاد تبدیل کارگروه به شورای اجتماعی استان خبر داد و گفت: در این شورا مباحث مجموعه دستگاه های اجرایی مورد بررسی و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان بر سماندهی جشن های عروسی، تکدی گران، خرافات موسیقی، مداحان و... تاکید کرد و گفت: متاسفانه در شرایط کنونی شاهد مداحی هایی با شیوه های نوین هستیم که برخی از این افراد بدون داشتن درک درستی از مداحی حتی جایگاه خود را از مراجع نیز بالاتر می دانند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این کارگروه از افرایش تعداد بیمه شدگان استان خبر داد و گفت: تعداد بیمه شدگان استان نسبت به قبل دو برابر شده است.

عابدین محمدی با اشاره به حقوق کارگران قانون کار، افزود: این سازمان موظف به رسیدگی به شکایان کارگران بوده و بر اساس قانون کار همه حقوق و مزایای افراد از کارفرمایان وصول می شود.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در آمد برخی از مشاغل را نمی توان بر اساس قانون کار پرداخت کرد، اظهار داشت: شکایات هر چند رسیدگی و مرتفع می شود اما متاسفانه رابطه ای خصمانه بین کارگر و کارفرما ایجاد می شود.