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۲۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۶

طبق گزارش آکسفام؛

70 درصد افغانی ها فقر و بیکاری را دلیل عمده خشونت در کشور خود می دانند

70 درصد افغانی ها فقر و بیکاری را دلیل عمده خشونت در کشور خود می دانند

آژانس امداد بین المللی آکسفام طی گزارشی که امروز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد: اکثر افغانی ها فقر و بیکاری را دلیل عمده جنگ در کشور خود می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آژانس امداد بین المللی آکسفام امروز چهارشنبه طی گزارشی اعلام کرد: 70 درصد از افغانی ها فقر و بیکاری را به عنوان دلیل اصلی جنگ در کشور خود می دانند، این درحالیست که 48 درصد از افغانی ها انتقاد خود را از فساد و ناکارآمدی دولت خود ابراز کردند.

همچنین در این گزارش آمده است که 36 درصد از مردم افغانستان حملات طالبان را دلیل اصلی جنگ می دانند، این درحالیست که 25 درصد از مردم دخالت دیگر کشورها را در امور داخلی خود دلیل اصلی جنگ افغانستان می دانند.

آکسفام در گزارش خود می نویسد: از زمان تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال 1979 از هر پنج افغانی یک نفر مورد شکنجه و آزار شدید قرار گرفته است و از هر 10 افغانی یک نفر دستکم یک بار به زندان انداخته شده است.

مدیر اجرایی آکسفام در گزارش خود می نویسد: مردم افغانستان طی 30 سال گذشته در بدترین شرایط و با وحشت زندگی کردند. طی این مدت میلیونها نفر کشته و میلیونها نفر دیگر نیز از خانه و کاشانه خود آواره شدند. 

کد مطلب 985784

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