آمريكا از ورود ليبي به سازمان تجارت جهاني حمايت ميكند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تلوزيون دولتي استراليا(abc) اين سازمان به ليبي اجازه داده تاگام ديگري را براي پايان دادن به چند دهه انزوا در صحنه جهاني بردارد و در صورت تكميل گفتگوها به چمع 147 عضو تجارت جهاني ملحق شود.

يكي از مقامات تجاري كه در حال خروج از جلسه شوراي عمومي هيئت اجرائي كه تصميم در خصوص ليبي در آن با اجماع تصويب شد و هيچكدام از نمايند گان اعتراض نكردند ، اعلام داشت كه آنها موافقت كرده اند تا يك هيئت كاري تشكيل دهند.

يك ناظر در ژنو مقر سازمان تجارت جهاني اعلام كرد : آمريكا نيز از درخواست ليبي براي ورود به سازمان تجارت جهاني حمايت ميكند اما به ايران اجازه نمي دهد تا باب گفتگو را براي عضويت در اين سازمان بگشايد.