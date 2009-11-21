پورفرج به خبرنگار مهر گفت: فیلم تلویزیونی "مهر بی‌پایان" آخرین مراحل پایانی ساخت موسیقی را سپری می‌کند. موسیقی این فیلم توسط غلامرضا صادقی ساخته می‌شود وحامی تیتراژ پایانی آن را می‌خواند. این فیلم برای پخش از شبکه پنجم سیما تولید می‌شود. به زودی پیش‌تولید دو فیلم تلویزیونی را نیز آغاز می‌کنم.

وی افزود: بنا به درخواست دبیر کل شورای انقلاب فرهنگی ساخت مستند سه قسمتی به نام " فرهنگ‌‌نگاران" رابه کارگردانی رامین مجاهد آغاز کرده‌ام که در مرحله پیش‌تولید است، این فیلم قرار است نیمه آذر پخش شود.

عوامل این مستند عبارتند از تصویربردار: حسین کریمی، صدابردار: سعید احمدی، تدوین: حسین صادقی‌نیاب، موسیقی: غلامرضا صادقی، مدیر تولید: ناصر ریحان‌صفت.

در "مهر بی‌پایان" حمیدرضا پگاه، روناک یونسی، فرناز رهنما، سیروس کهوری‌نژاد و محمود بهرامی بازی می‌کنند. فیلم با مضمون دفاع مقدس برای پخش از شبکه تهران تولید شده است.