50 هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف پور پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شورای مسکن استان، افزود: ساخت این واحدهای مسکونی از مرحله وگذاری زمین، پرداخت تسهیلات تا بهره برداری دارای پیشرفت فیزیکی مختلف است.

وی با بیان اینکه ساخت 250 واحد مسکن محرومین استان در حال اجرا است، گفت: از این تعداد 50 واحد با متوسط پیشرفت فیزیکی 55 درصد مربوط به بهزیستی و 200 واحد مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.

عارف پور افزود: طرح های جدید مسکن در قالب طبقات و سطح، متناسب با اقلیم مناطق تهیه و ارائه می شود که این امر در کاهش هزینه، سرعت کار و نظارت تاثیر بسیار خواهد داشت.

وی همچنین بر تسریع در روند واگذاری تسهیلات مسکن مهر از سوی بانک ها به افراد معرفی شده تاکید کرد و بیان داشت: هم اکنون هیچ مشکلی در روند پرداخت تسهیلات بانکی مسکن مهر در این استان وجود ندارد.

عارف پور با بیان اینکه امسال 692 میلیارد ریال اعتبار بانکی در بخش مسکن مهر به خراسان جنوبی اختصاص یافته است، افزود: از این مبلغ 455 میلیارد ریال مربوط به شهرهای کمتر از 25 هزار نفر و 237 میلیارد ریال مربوط به شهرهای بیشتر از 25 هزار نفر می باشد که از طریق بانک مسکن پرداخت می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای دریافت سهمیه جدید، 80 درصد این تسهیلات باید تا دی ماه امسال جذب شود در غیر این صورت احتمال جابجایی سهمیه وجود دارد.

عارف پور همچنین مهمترین عامل موفقیت در فعالیت های عمرانی را نظارت دانست و گفت: تامین مسکن مقاوم و ایمن با عمر طولانی برای اقشار کم درآمد و واجدین شرایط از وظایف شورای مسکن است.

وی با بیان اینکه طبق نیاز سنجی های انجام شده 12 هزار و 600 نفر در استان واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند، اظهارداشت: با شرایطی که ابلاغ شده، هیچ مشکلی در بخش مسکن مهر برای واجدین شرایط در حوزه شهری و روستایی استان وجود ندارد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیروی انسانی، سخت افزار و اعتبارات را سه عامل موثر در کیفیت و کمیت ساخت و ساز طرح های عمرانی دانست و عنوان کرد: کیفیت مطلوب در مجموع صرفه اقتصادی را به دنبال دارد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست درخصوص جذب اعتبارات ابلاغ شده و در نظر گرفته شده، گفت: باید تمام دستگاه ‌های مرتبط و مجری برای ساخت مسکن مهر و بحث مسکن محرومان افراد را به بانک‌ها معرفی کنند.

قهرمان رشید افزود: باید در دو هفته آینده تمام کسانی که متقاضی مسکن هستند به بانک ‌ها معرفی شوند و بانک‌ ها هم تسهیلات را تا پایان دی پرداخت کنند.

رشید با بیان اینکه هیچ بهانه‌ ای در این زمینه قابل قبول نیست، اظهار داشت: اگر بانک ‌ها در اینگونه اقدامات مشکلی دارند باید روشن کنند تا برای رفع آن پیگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی پروژه مسکن مهر را یک پروژه مهم و اساسی دانست و تصریح کرد: باید کیفیت، مقاوم ‌سازی و ساخت و ساز مناسب در این طرح بسیار مدنظر قرار گیرد و نباید مشکلی خاص داشته باشد.

رشید ساخت و ساز مسکن برای مردم را از وظایف مسئولان ذی‌ربط برشمرد و افزود: اولویت اول با ساخت و ساز‌های مطلوب است و باید اول مسکن روستاییان تأمین شود و بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این مقام عالی دولت در استان ادامه داد: این کار منفعت ‌های زیادی دارد که یکی از آن بحث ماندگاری مردم در روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهر‌ها می‌شود که بسیار اهمیت دارد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان در خصوص آپارتمان‌ سازی نیز، یادآور شد: بحث آپارتمان‌سازی در شهرهای بزرگ بسیار مثبت بوده ولی در شهرهای کوچک و روستاها هیچ توجیهی ندارد که این کار صورت گیرد.