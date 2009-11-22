غفاری به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری فیلم سینمایی "چراغ قرمز" توسط مهران ملکوتی و ساخت موسیقی توسط سعید ذهنی همچنان ادامه دارد و چون انتهای فیلم با پخش تیتراژ پایانی بسته شده انرژی بسیاری برای ساخت تیتراژ پایانی صرف کردیم .

وی افزود: همچنین فیلم به جهت نوع ساختار به جلوه‌های بصری ویژه نیازمند است و هدیش بیگدلی شاملو از هفته آینده کار جلوه‌های بصری این فیلم را آغاز می‌کند."چراغ قرمز" 20 روز آینده آماده نمایش می‌شود و قطعا در جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

داستان این فیلم درباره بهروز جوان ساده‌دلی است که در اثر اتفاقاتی درگیر ماجرای یک قتل می‌شود و این موضوع ماجراهایی را برای او به ‌وجود می‌آورد. فیلمنامه این فیلم سینمایی را غفاری به همراه میلاد کزازی بر اساس فیلمنامه‌ای از سعید دربندی نوشته‌اند. پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، مجید یاسر، انوشیروان ارجمند، نعیمه نظام‌دوست و محسن قاضی‌مرادی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین ملکی، چهره پرداز: محسن بابایی، طراح صحنه: آتوسا قلمفرسایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مانفرد اسماعیلی، تدوین: کاوه ایمانی، موسیقی: سعید ذهنی، صداگذار: مهران ملکوتی، منشی صحنه: افسانه قاسمی، عکس: حسن ناحی.