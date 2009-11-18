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۲۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

سازمان عفو بین الملل خبر داد:

فقرای ساکن قاهره در آستانه مرگ حتمی/ لزوم اقدام فوری و فراگیر دولت

فقرای ساکن قاهره در آستانه مرگ حتمی/ لزوم اقدام فوری و فراگیر دولت

سازمان عفو بین الملل در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده خواستار توجه جدی دولت مصر به وضعیت اسفناک فقرای این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که روز گذشته منتشر شده است، آمده است: هم اکنون مردم فقیر ساکن 26 منطقه از شهر قاهره (پایتخت مصر) در خطر مرگ حتمی به علت زندگی در مناطق نا امن قرار دارند.

بنابراین گزارش، قشر ضعیف مصر قربانی فقر از طرفی و اهمال دولت از طرف دیگر شده اند، امری که در نهایت به مرگ آنان منجر می شود.

براین اساس، دولت مصر باید به تلاش های خود در زمینه ریشه کنی فقر و فراهم کردن شرایط زندگی امن برای مردم ضعیف بیافزاید.

در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل اعلام شده است که مردم فقیر مصر با تداوم وضعیت کنونی دیگر امکان ادامه حیات نخواهند داشت.

بر این اساس، در اکثر مناطق فقیرنشین پایتخت مصر (قاهره) که جمعیت در هر کیلومتر آن به 41 هزار نفر می رسد، مردم در اراضی دولتی و البته بدون بهره گیری از هیچ گونه خدماتی زندگی می کنند.

کد مطلب 985844

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