شناسنامه دار شدن مجرمان حرفه ای نیاز به مصوبه قانونی دارد

مهدی دواتگری در گفتگو با خبرنگار مهر بر کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار تاکید کرد و گفت: بسیاری از مجرمان پس از تحمل حبس و آزادی مجدد مرتکب جرم می شوند در حالی که کنترل این مجرمان از سوی مراجع انتظامی می تواند در کاهش بسیاری از این جرایم تاثیر گذار باشد.

بسیاری از حقودانان معتقدند اجرای این طرح در سراسر کشور در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه تا حد بسیاری می تواند موثر واقع شود و عامل بازدارنده از ارتکاب مجدد این افراد به اعمال خلاف شود.

به گفته معاون دادستان تهران در امور زندانها در حال حاضر سوابق تعداد زیادی از مجرمان حرفه ای در پلیس آگاهی و دادسرا موجود است و به راحتی امکان شناسایی این افراد وجود دارد.

این حقوقدان در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: طرح شناسنامه دار شدن مجرمان حرفه ای از سالها پیش آغاز شده اما در مورد مجرمانی که شناسنامه آنها تهیه شده این طرح به درستی اجرا نشده است.

دواتگری بر ضرورت تصویب قانونی در ارتباط با شناسنامه دار شدن مجرمان حرفه ای تاکید کرد و گفت: باید یکسری الزامات برای کنترل مجرمان حرفه ای پیش بینی شود و در این باره ضرورت دارد دستگاه قضائی لایحه ای را در این خصوص تهیه و به مجلس ارائه کند.