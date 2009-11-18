به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به وقوع جنگ⁮های متعدد در صدر اسلام و بروز مشکلات فراوان برای مسلمانان اظهار داشت: در آن زمان وقتی اصحاب پیامبر(ص) به هم می⁮رسیدند با قرائت سوره «والعصر» همدیگر را به رعایت حق و صبر دعوت می⁮کردند.



وی ادامه داد: در شرایط کنونی نیز با توجه به تحرکات گسترده منافقان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، عناصر معتقد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی باید در کنار هم قرار گیرند و همدیگر را به حق و پایداری توصیه کنند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: اگر قرار باشد عناصر معتقد به نظام و جامعه اسلامی هر کدام طبق سلیقه خودشان عمل کنند، این طرز تفکر پیامدهای بدی بر روی جامعه می⁮گذارد.



حجت⁮الاسلام اسکندری با بیان اینکه در تمامی رفتارها باید حق را ملاک و معیار قرار داد نه تعصبات گروهی و جناحی را، اظهار داشت: تعصبات گروهی بی⁮رویه یکی از مشکلاتی بود که در صدر اسلام نیز برای جبهه حق مشکلاتی به وجود آورده بود.



وی ادامه داد: تعصبات جناحی باعث نادیده گرفتن حق می⁮شود و حب و بغض⁮های فردی و جناحی همیشه انسان را از مسیر حق جدا می⁮کند.



مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه همه دلسوزان و معتقدان به نظام و انقلاب اسلامی را در شرایط کنونی مهم و حساس خواند و گفت: ما وظیفه داریم در امورات کلی جامعه و حتی در سطوح پائین⁮تر، یعنی در محل کار و منزل همدیگر را به رعایت حق دعوت کنیم و امروز حق و حقانیت در تشیع ناب علوی، ولایت فقیه، مرجعیت و روحانیت شیعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی متجلی است و باید همگان را به این جلوه⁮های تابناک دعوت کرده و پای آنها ایستادگی کنیم.



وی اضافه کرد: ایستادگی در مقابل انتظارات دیگران کار ساده⁮ای نیست و اگر کسی بخواهد بر مدار حق حرکت کند باید گرایش⁮های گروهی و حزبی را کنار بگذارد.



حجت⁮الاسلام اسکندری اظهار داشت: تشخیص حق به مراتب سخت⁮تر از توصیه به حق و صبر است و هر کسی اگر قرار باشد خودش را میزان و معیار حق قرار دهد رعایت این مهم هیچ وقت امکان⁮پذیر نخواهد بود.