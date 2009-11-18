عناصر معتقد به نظام همدیگر را به حق و صبر دعوت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به وقوع جنگهای متعدد در صدر اسلام و بروز مشکلات فراوان برای مسلمانان اظهار داشت: در آن زمان وقتی اصحاب پیامبر(ص) به هم میرسیدند با قرائت سوره «والعصر» همدیگر را به رعایت حق و صبر دعوت میکردند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی نیز با توجه به تحرکات گسترده منافقان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، عناصر معتقد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی باید در کنار هم قرار گیرند و همدیگر را به حق و پایداری توصیه کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: اگر قرار باشد عناصر معتقد به نظام و جامعه اسلامی هر کدام طبق سلیقه خودشان عمل کنند، این طرز تفکر پیامدهای بدی بر روی جامعه میگذارد.
حجتالاسلام اسکندری با بیان اینکه در تمامی رفتارها باید حق را ملاک و معیار قرار داد نه تعصبات گروهی و جناحی را، اظهار داشت: تعصبات گروهی بیرویه یکی از مشکلاتی بود که در صدر اسلام نیز برای جبهه حق مشکلاتی به وجود آورده بود.
وی ادامه داد: تعصبات جناحی باعث نادیده گرفتن حق میشود و حب و بغضهای فردی و جناحی همیشه انسان را از مسیر حق جدا میکند.
مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه همه دلسوزان و معتقدان به نظام و انقلاب اسلامی را در شرایط کنونی مهم و حساس خواند و گفت: ما وظیفه داریم در امورات کلی جامعه و حتی در سطوح پائینتر، یعنی در محل کار و منزل همدیگر را به رعایت حق دعوت کنیم و امروز حق و حقانیت در تشیع ناب علوی، ولایت فقیه، مرجعیت و روحانیت شیعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی متجلی است و باید همگان را به این جلوههای تابناک دعوت کرده و پای آنها ایستادگی کنیم.
وی اضافه کرد: ایستادگی در مقابل انتظارات دیگران کار سادهای نیست و اگر کسی بخواهد بر مدار حق حرکت کند باید گرایشهای گروهی و حزبی را کنار بگذارد.
حجتالاسلام اسکندری اظهار داشت: تشخیص حق به مراتب سختتر از توصیه به حق و صبر است و هر کسی اگر قرار باشد خودش را میزان و معیار حق قرار دهد رعایت این مهم هیچ وقت امکانپذیر نخواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: عناصر معتقد به نظام و انقلاب اسلامی باید همدیگر را به حق و صبر دعوت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به وقوع جنگهای متعدد در صدر اسلام و بروز مشکلات فراوان برای مسلمانان اظهار داشت: در آن زمان وقتی اصحاب پیامبر(ص) به هم میرسیدند با قرائت سوره «والعصر» همدیگر را به رعایت حق و صبر دعوت میکردند.
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