هوای امروز تهران سالم است

به گزاری خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران از میزان غلظت آلاینده منوکسید کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و بر میزان غلظت آلاینده ذرات معلق افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاههای ژئوفیزیک و امام خمینی به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر مناطق در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری همراه با بارش و وزش باد است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند.