به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سردار سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر چهار شنبه در نشستی خبری ضمن اعلام برنامه ها و اهداف در هفته بسیج اظهار داشت: نگاه انقلاب به یک نگاه آرمان گرایانه و رسیدن به خدا و رشد و کمال در همه زمینه ها است.

وی با بیان اینکه ساختار سیاسی ایران بر پایه انقلاب اسلامی نهاده شده و با دیگر کشورها متفاوت است، تصریح کرد: ولایت فقیه در ساختار نظام سیاسی ایران جایگاه ویژ های دارد که برای مادی گرایان جهان غرب قابل درک نیست.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اعلام اینکه پدیده دهکده جهانی با کدخدایی آمریکا از سوی تئوری پردازان استکبار و غرب مطرح شده است، خاطرنشان کرد: غربی را به دنبال ایجاد یک دنیای واحد با محوریت خودشان در راستای تخریب و تهدید انقلاب و کشورهای آزاده ای نظیر ایران هستند.

به گفته وی، غربیها میلیون ها دلار در حوزه جنگ نرم افزاری بر علیه ایران ود یگر کشورها برای رسیدن به اهداف خود در جهان هزینه می کنند و در بسیاری از کشتارها و تغییر حکومت ها توسط استکبار، بر پایه دروغ پردازی های رسانه های وابسته به آنان بوده است.

سردار شاهچراغی با اعلام اینکه تخریب بسیج یکی از اهداف غرب است، افزود: بسیج یک نهاد مردمی است که همه انسان های آزاده جهان که به دنبال رشد و تعالی و رسیدن به خدا تلاش می کنند عضو آن هستند.

وی داشتن یا نداشتن کارت بسیج را ملاک واقعی بسیجی بودن ندانست و گفت: ماهیت بسیج انقلابی بوده و به دنبال رشد و تعالی است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران بر مقابله رسانه های داخلی با هجمه های فرهنگی رسانه های خارجی تاکید کرد و اظهار داشت: رسانه های مکتوب و غیر مکتوب کشور در این جهت فعالیت های خوبی داشته اند.