سعید مظفری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص عملکرد داوران در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر گفت: عملکرد داوران در نیم فصل اول لیگ برتر را از دو بعد بین المللی و داخلی می توان مورد ارزیابی قرار داد. به عقیده من در بعد بین المللی داوران ایرانی عملکردی فوق العاده داشتند و در سال 2009 موفق‌ترین و پرکارترین داوران آسیا بودند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال 2009 پانزده قضاوت بین المللی در سطح آسیا داشته و تعداد قضاوت‌هایش در میادین خارجی بیش از مسابقات داخلی بوده است، افزود: باقی دوستان من و داوران ایرانی بارها در مسابقات خارجی قضاوت کردند. امروز در آسیا روی داوری ایران حسابی ویژه باز کرده‌اند و قضاوت مسابقات حساس را به داوران ایرانی می سپارند.

داور بین المللی فوتبال ایران ارزیابی خود از عملکرد داوران در مسابقات داخلی را بدین صورت بیان کرد: به عقیده من در مجموع عملکرد داوران مطلوب و مثبت بوده است. با حواشی زیادی که در فوتبال ایران وجود دارد و حتی متن این رشته ورزشی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، فکر می کنم داوران عملکردی رضایتبخش داشتند که حتی جا دارد بهتر از این شود.

مظفری‌زاده همکاری تمامی اهالی فوتبال را در رشد و توسعه داوری تاثیرگذار خواند و گفت: داور اگر آرامش داشته باشد و به دور از تنش مسابقات را قضاوت کند، تمرکزش بیشتر شده و اشتباهات کمتری خواهد داشت.

وی در خصوص مقایسه عملکرد داوران در نیم فصل اول لیگ نهم با مدت مشابه فصل گذشته گفت: فکر می کنم در فصل جاری روند داوری‌ها بهتر از فصل گذشته شده است. متاسفانه حواشی فوتبال فصل به فصل بیشتر می شود و از سوی دیگر داوری توانسته جدا از این حاشیه‌های مخرب خود را بالا بکشد و بهتر شود.

این داور بین المللی نسبت به افزایش حواشی در فوتبال ایران هشدار داد و گفت: مسئولان امر و متولیان فوتبال کشور باید به این مشکل توجه ویژه داشته باشند. متاسفانه فوتبال کم کم از اصل خود دور شده و حواشی جای متن را در این رشته ورزشی می گیرد. به همین خاطر است که فوتبال ایران در آسیا و جهان حداقل در رتبه و رده بندی فیفا تنزل کرده و شرایط چندان مطلوبی ندارد.

مظفری زاده افزود: همه ارکان فوتبال کشور همچون زنجیری به هم متصل هستند و داوری هیچ وقت از اصل فوتبال جدا نیست. امروز داوری فوتبال ایران در سطح آسیا حرفی برای گفتن دارد و از بهترین ها به شمار می رود باید طوری برنامه ریزی کنیم که تیم‌های ملی و باشگاهی ایران نیز در سطح قاره رشد کنند.

وی جوانگرایی و میدان دادن به داوران جوان را از شاخص ترین اقدامات کمیته داوران در نیم فصل اول لیگ هشتم برشمرد و گفت: در نیم فصل نخست لیگ بیشتر داوران بین المللی فوتبال ایران درگیر قضاوت در مسابقات خارجی بودند. کمیته داوران در این شرایط به داوران جوان اعتماد کرد و مزد اعتماد خود به آنها را با چهره شدن چند داور جوان گرفت.