به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تبریز، طرح بهینه سازی و افزایش ظرفیت کوره سوم کارخانجات سیمان صوفیان تبریز دقایقی پیش با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن دولت دهم افتتاح شد.

مساحت کلی این کارخانه 440 هزار متر مربع واقع در شمال غرب تبریز( 33 کیلومتری جاده تبریز -مرند) می باشد.

این کارخانه که از سال 1345 احداث شده تولید کننده انواع سیمان پرتلند است.

این کارخانه که هم اکنون چهار درصد از سیمان کل کشور را تامین می کند در سال 1386 با تولید بیش از یک و نیم میلیون تن سیمان رکورددار تولید 40 ساله سیمان در کشور شد.