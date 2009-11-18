هزار برنامه فرهنگی و هنری در هفته بسیج بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فتح‌ الله جمیری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج در جمع خبرنگاران افزود: برنامه‌های امسال هفته بسیج با شعار بسیج مستضعفین 30 سال حضور آگاهانه از یک آذر آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: این تعداد برنامه پیش بینی شده در لیست برنامه های این فرماندهی قرار گرفته است در صورتی که برنامه هایی که در سطح رده های و ادارات اجرا خواهد شد در لیست آورده نشده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: همایش طلایه ‌داران بصیرت با حضور طلاب و روحانیون استان، اختتامیه جشنواره نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی، همایش تجلی خودباوری علمی و فناوری و تجلیل از مبتکران و مخترعان بسیجی، ‌همایش بسیجیان و هادیان عقیدتی و سیاسی استان با حضور نماینده رهبر معظم انقلاب در سپاه، تجمع اصحاب فرهنگ و هنر استان با حضور هنرمندان بسیجی و همایش شکوه طلایه داران سازندگی از جمله برنامه ‌های مهم هفته بسیج است.

جمیری افزود: در روز 5 آذر نیز همزمان با سالروز تاسیس بسیج حماسه ماندگار تجمع بزرگ بسیجیان استان بوشهر با حضور یک سوم از جمعیت کل استان بوشهر در سراسر استان برگزار می‌شود که پیش‌ بینی می‌شود در شهر بوشهر حدود 30 هزار بسیجی حضور داشته باشند.

وی داشتن بصیرت و آگاهی و ولایت مداری را از خصیصه های مهم بسیجیان عنوان کرد و گفت: بسیج ضمن دفاع از کیان کشور در زمینه تولید و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جوانان و نوجوانان کشور نیز حضوری فعال داشته و خواهد داشت.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان این که جلوگیری از بی‌هویت کردن جوانان از برنامه ‌های عمده بسیج است، گفت: بسیج پشتیبانی از تمام نیروهای دریایی، هوایی، زمینی و پشتیبانی از نیروهای مختلف سپاه از دیگر وظایف مهم بسیج است.