به گزارش خبرنگار مهر، پیشتولید فیلم تلویزیونی "ابرو پیوندی" به کارگردانی مهدی علمینیا آغاز شده است. این فیلم در مرحله انتخاب بازیگر قرار دارد و تصویربرداری آن اوایل آذر آغاز میشود. تا کنون حضور زهرا اویسی، محمد برسوزیان و جواد علمینیا در این فیلم قطعی شده است.
عوامل دیگر این فیلم تلویزیونی عبارتند از نویسنده: مهدی علمینیا، مدیر تصویربرداری: هومن سلماسی، صدابردار: شهاب رضایی، طراح گریم: لولیمر کوک تپه، برنامه ریز: سید اسماعیل جلالی، عکاس: فواد زائری، مدیر روابط عمومی: ج. علمینیا، مجری طرح: دریا فیلم.
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