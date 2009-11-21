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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۸:۴۸

پیش‌تولید "ابرو پیوندی" آغاز شد

پیش‌تولید "ابرو پیوندی" آغاز شد

پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "ابرو پیوندی" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی علمی‌نیا شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "ابرو پیوندی" به کارگردانی مهدی علمی‌نیا آغاز شده است. این فیلم در مرحله انتخاب بازیگر قرار دارد و تصویربرداری آن اوایل آذر آغاز می‌شود. تا کنون حضور زهرا اویسی، محمد برسوزیان و جواد علمی‌نیا در این فیلم قطعی شده است.

عوامل دیگر این فیلم تلویزیونی عبارتند از نویسنده: مهدی علمی‌نیا، مدیر تصویربرداری: هومن سلماسی، صدابردار: شهاب رضایی، طراح گریم: لولیمر کوک تپه، برنامه ریز: سید اسماعیل جلالی، عکاس: فواد زائری، مدیر روابط عمومی: ج. علمی‌نیا، مجری طرح: دریا فیلم. 

کد مطلب 985987

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