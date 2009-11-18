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۲۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۹

آنفلوانزای نوع A در گیلان مهار شد

آنفلوانزای نوع A در گیلان مهار شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان از مهار آنفلوانزای نوع A در استان خبر داد.

غلامعلی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اطلاع رسانی و آموزشهای عمومی و اقدام به موقع آموزش و پرورش در تعطیلی موقت کلاسهای درس بدلیل شیوع سرماخوردگی و آنفلوآنزای فصلی، آنفلوآنزای نوع A در گیلان مهار شده است.

وی عنوان کرد: برای اطلاع رسانی به موقع و فرهنگسازی در جامعه از نیمه دوم مرداد ماه امسال تاکنون 554 دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی از شبکه استانی گیلان پخش شده است.

معاون استاندار گیلان همچنین بر رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از آنفلوآنزای نوع A تاکید کرد و اظهار داشت: در مراکزی که تجمع افراد در آنان بیشتر باشد امکان شیوع این بیماری به تبع بیشتر خواهد بود.

وی از مسئولان مدارس، مهد کودکها، دانشگاه ها، خوابگاه ها، پادگان ها و زندانها خواست آموزشهای بهداشتی و پیشگیرانه در این مکانها ارائه کنند.

بر اساس آخرین آمار تاکنون 29 نفر در گیلان به آنفلوآنزای نوع A مبتلا شدند.
کد مطلب 986008

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