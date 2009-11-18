آنفلوانزای نوع A در گیلان مهار شد

غلامعلی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اطلاع رسانی و آموزشهای عمومی و اقدام به موقع آموزش و پرورش در تعطیلی موقت کلاسهای درس بدلیل شیوع سرماخوردگی و آنفلوآنزای فصلی، آنفلوآنزای نوع A در گیلان مهار شده است.

وی عنوان کرد: برای اطلاع رسانی به موقع و فرهنگسازی در جامعه از نیمه دوم مرداد ماه امسال تاکنون 554 دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی از شبکه استانی گیلان پخش شده است.

معاون استاندار گیلان همچنین بر رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از آنفلوآنزای نوع