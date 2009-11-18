به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه تصریح شده است: در آستانه مراسم روحانی و وحدت آفرین حج در زمانی که معتقدان همهی مذاهب اسلامی، لزوم پرهیز از تفرقه و اختلاف را باور دارند و مصلحان دنیای اسلام، مسلمانان را به برادری و یکدلی میخوانند، حکومت آل سعود که در آن هیچ کدام از شاخصههای مردمسالاری دینی به چشم نمیخورد و امروزه با عدم رعایت حقوق بشر و آزادیهای مردمی و مذهبی اعتبار خودش را در بین جوامع بینالمللی به خصوص دول اسلامی از دست داده است و به مدد پشتیبانی آمریکا و اسرائیل و سران مرتجع عرب، در نقش ژاندارم منطقه ظاهر شده و برای اجرای طرحهای استعماری آمریکا و انگلیس و با همکاری همه جانبه دولت یمن با تمام قوا شیعیان مظلوم این کشور را مورد هجوم قرار داده و آنان را به خاک و خون کشانده است.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه قتلعام شیعیان در یمن جبهه جدید استکبار علیه اسلام است، تصریح شده است: در این جنگ نابرابر و بیرون از قوانین و قراردادهای بین المللی عزیزترین بخش دنیای اسلام یعنی پیروان و محبان اهل بیت پیامبر اسلام(ص) در کمال بیرحمی قتل عام میشوند و خادمالحرمین از به کارگیری انواع سلاحهای کشتار جمعی و ممنوعه ندارد.
در ادامه با تصریح بر اینکه حمله سعودی به شیعیان یمن همسو با حملات اسرائیل به غزه و لبنان است تأکید شده است: حکومت ستمکار سعودی بداند که اگر اسرائیل توانست با آن همه نیروهای زبده و تجهیزات در جنگهای 33 روزه و 22 روزه صدای مقاومت اسلامی را خاموش کند، او هم میتواند به تقلید از نسل کشی اسرائیل در غزه و لبنان دل خوش باشد و صدای شیعیان مظلوم یمن را خاموش کند. حال آن که ارتش عربستان به مراتب از نیروهای نظامی اسرائیل ناتوانتر و پوشالیتر اسست.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن محکومیت شدید کشتار شیعیان توسط دولت سعودی، از همهی مسلمانان سراسر جهان میخواهد با تظاهرات و اعتراضات خود به جهانیان اعلام کنند که آل سعود صلاحیت حکومت بر سرزمین وحی را ندارد و میبایست پاسخگوی جنایاتش در کشور خودش باشد.
دفتر تبلیغات حوزه علمیه؛
حمله سعودی به شیعیان یمن همسو با حملات اسرائیل به غزه و لبنان است
قم - خبرگزاری مهر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن قتل عام شیعیان یمن از سوی دولت سعودی، این حملات را همسو با حملات اسرائیل به غزه و لبنان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه تصریح شده است: در آستانه مراسم روحانی و وحدت آفرین حج در زمانی که معتقدان همهی مذاهب اسلامی، لزوم پرهیز از تفرقه و اختلاف را باور دارند و مصلحان دنیای اسلام، مسلمانان را به برادری و یکدلی میخوانند، حکومت آل سعود که در آن هیچ کدام از شاخصههای مردمسالاری دینی به چشم نمیخورد و امروزه با عدم رعایت حقوق بشر و آزادیهای مردمی و مذهبی اعتبار خودش را در بین جوامع بینالمللی به خصوص دول اسلامی از دست داده است و به مدد پشتیبانی آمریکا و اسرائیل و سران مرتجع عرب، در نقش ژاندارم منطقه ظاهر شده و برای اجرای طرحهای استعماری آمریکا و انگلیس و با همکاری همه جانبه دولت یمن با تمام قوا شیعیان مظلوم این کشور را مورد هجوم قرار داده و آنان را به خاک و خون کشانده است.
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