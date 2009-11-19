به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد ژانگ ییمو درصدد اقتباس سینمایی از دو رمان است که یکی مقطع زمانی حمله ژاپن به چین در زمان جنگ دوم جهانی و دیگری انقلاب فرهنگی چین را با لحنی انتقادی به تصویر کشیده‌اند.

ییمو که اخیرا فیلمبرداری فیلمی با اقتباس از کمدی برادران کوئن یعنی "خون بی‌تکلف" را به پایان رسانده، برای ساختن فیلم بعدی خود همزمان دو قصه متفاوت را دنبال می‌کند که هر دو اقتباس از ادبیات داستانی معاصر چین هستند؛ یکی "عشق درخت انجیر" نوشته آی می و داستان عشق زن و مردی جوان از طبقاتی مختلف در خلال دوران پرتلاطم انقلاب فرهنگی چین است.

کتاب دیگر "سیزده زن در نانجینگ" نام دارد نوشته یان گه لینگ است و به 13 زن از طبقه بدنام جامعه چین در مقطع جنگ جهانی دوم می‌پردازد که به شغل حفاظت از دختران دانشجوی اقشار ثروتمند از حملات ارتش ژاپن مشغول می‌شوند.

ییمو اعلام کرده تولید فیلمی بر اساس کتاب "عشق درخت انجیر" برای او پروژه‌ای شخصی است. زیرا پدر و دو عموی او که آن زمان عضو ارتش ملی‌گرای چین بوده‌اند، از سوی نیروهای حزب حاکم کمونیست زندانی و شکنجه شده‌اند.

در یکسال اخیر چند فیلم با محوریت مقطع زمانی حمله ژاپن به چین از جمله "شهر زندگی و مرگ" ساخته لو چوان و "جان ریب" به کارگردانی فلوریان گالنبرگر فیلمساز آلمانی در این کشور ساخته شده است.