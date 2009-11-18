603 میلیون دلار محصول از پتروشیمی بندر امام صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیری درباره میزان صدور محصولات پتروشیمی تولید شده در مجتمع بندرامامف گفت: تا پایان مهر ماه امسال در مجموع حدود یک میلیون و 190 هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش بیش از 603 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.

وی با بیان اینکه 25 کشور دنیا خریداران محصولات تولید شده در پتروشیمی بندرامام در این مدت بوده اند، یادآور شد: محصولاتی همچون پروپان، بوتان، پنتان، آروماتیک، بنزن، پارازایلین، نفتا و اتیلن تولید شده در این واحد از ابتدای امسال تاکنون به کشورهای عربستان، سنگاپور، هند، اسپانیا، تایوان، هلند، بلژیک، اندونزی، مالزی، قطر، ژاپن، چین، کره جنوبی و فرانسه صادر شده است.

این مقام مسئول افزود: از دیگر محصولات صادراتی پتروشیمی بندر امام پلی اتیلن سبک، پلی اتیلن سنگین، لاستیک مصنوعی بوده که به کشورهای ایتالیا، انگلستان، ارمنستان، بلژیک، چین، سوریه، عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان و آذربایجان صادر شده است.

به گفته امیری سهم ارزش صادرات محصولات پتروشیمی بندرامام در میان شرکتهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 6 ماه نخست سالجاری حدود 21 درصد بوده است.

