به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب " نام دریای شمال ایران" تألیف پروفسور عنایت الله رضا در 187 صفحه و به انضمام 23 نقشه از موقعیت و جغرافیای تاریخی دریا برای عرضه به پژوهشگران به ویژه محققان رشته جغرافیای تاریخی ایران به چاپ رسیده است.

مولف در این کتاب تلاش کرده است تا بی هیچ پیشداوری یا تعصبی نامهای ثبت شده برای این دریا را از کهنترین اسناد و پژوهشهای معاصر استخراج کند.

کتاب "شمس الحساب فخری" تألیف شمس الدین عمر بن عبدالعزیز خنجی نیز اثر دیگری است که توسط مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده است.

این اثر گرانبها سومین مجلد از مجموعه نسخه برگردان از نسخه های خطی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی است که به کوشش ایرج افشار در 200 صفحه منتشر شده است.

این اثر که یگانه نسخه خطی شمس السحاب الفخری محسوب می‌شود به صورت فاکسیمله عرضه شده و متعلق به مجموعه اهدایی شیخ الاسلامی بهبهانی به کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی است.

شمس الحساب فخری که به وسیله مولف در علم حساب، مقیاسات و تبدیلات به نگارش درآمده همچنین شامل اطلاعات و نکاتی ارزشمند درباره تاریخ واوضاع اجتماعی- سیاسی فارس در سده های هفتم و هشتم هجری دوره حکمرانی مغولان چنگیزی و ایلخانی است.