به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش ظهر چهارشنبه در مراسم دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هنرمندان و فرهیختگان استان افزود: آذربایجان شرقی همواره برای وحدت سرمایه گذاری کرده است.

وی با بیان این نکته که در ایام دفاع مقدس قومیت ها لشکری ایجاد کرده و کشور را بیمه کردند، تاکید کرد: امیدواریم در روزهای عادی و فارغ از جنگ نیز این وحدت و همدلی حفظ شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به آغاز سفرهای استانی دولت دهم به آذربایجان شرقی گفت: شروع سفرهای استانی در دولت دهم از این استان از عمق توجه هیئت دولت به آذربایجان شرقی ناشی می شود.

احمدی با تاکید بر حضور بی سابقه مردم آذربایجان در انتخابات افزود: به نظر می رسد آغاز سفرهای استانی از آذربایجان شرقی به جهت قدردانی از حضور حماسی و کمی و کیفی آذربایجان در انتخابات باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: آذربایجان با حضور85 درصدی خود در انتخابات، وحدت ملی کشور را حفظ کرد.

احمدی منش همچنین گفت: چالشهای فرهنگی منحصر به آذربایجان شرقی طی جلسات متعدد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه خواهد شد.