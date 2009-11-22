نگاهم به ایران تغییر کرد / ملت ایران سرچشمه دانایی و فرهنگ بوده اند

دکتر احمد مخلص یوسف رئیس سازمان خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سوء تفاهمات زیادی درباره ایران در میان مردم جهان ایجاد شده است و من واقعا بعد از شرکت در نشست سازمان خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه به میزبانی خبرگزاری مهر نگاهم به ایران تغییر کرد.

وی از انتقال نگاه مثبت خود به ایران به مردم کشورش و جهان از طریق خبرگزاری آنتارا و سازمان اوآنا خبر داد و به سفرش به شیراز اشاره کرد و گفت: تحت جمشید نشان دهنده این موضوع است که ایرانی ها سرچشمه دانایی و فرهنگ در منطقه خود بوده اند.

دکتر احمد مخلص یوسف مدیرعامل خبرگزاری آنتارا و رئیس سازمان اوآنا

رئیس خبرگزاری آنتارا، مردم ایران را بر خلاف تبلیغات نادرست غرب، انسانهایی مهربان، مهمان نواز، دانا و علاقه مند به ارزشهای انسانی و اسلامی دانست.

نشست تهران برای من درس های زیادی داشت و من توانستم دوستان جدیدی بیابم و بر دانش حرفه ای خود در زمینه های مختلف از اقتصاد رسانه تا مدیریت بیفزایم

وی نشست سازمان خبرگزاری آسیا و اقیانوسیه در تهران را نشستی معنوی و علمی عنوان کرد و گفت: نشست تهران برای من درسهای زیادی داشت و من توانستم دوستان جدیدی بیابم و بر دانش حرفه ای خود در زمینه های مختلف از اقتصاد رسانه تا مدیریت بیفزایم.

رئیس اوآنا، نشست تهران را از جهت تقویت همکاریهای چندجانبه بین اعضای اوآنا در جهت امضای قرارداد مفید دانست.

رئیس خبرگزاری آنتارا اندونزی در ادامه خواستار تقویت حرفه ای و علمی رسانه های آسیا و اقیانوسیه برای روبرو شدن با چالشهای رسانه ای و تقابل رسانه ای با غرب شد.

مخلص از اعضای اوآنا خواست برای رساندن پیام مردم آسیا و اقیانوسیه به جهان یکصدا شوند و در عین حال از رسانه های غربی نیز بخواهند در اطلاع رسانی درباره این حوزه جغرافیایی جهان مسئول تر و منصف تر عمل کنند.

خبرگزاری آنتارا خبرگزاری رسمی دولت اندونزی است که در 13 دسامبر 1937 تاسیس شده است. مقر آنتارا در جاکارتا است و دفاتری نیز در تمامی استانهای اندونزی مستقر کرده است. دفتر خبرگزاری آنتارا در سوماترا توسط "جمال الدین آدین گورو" تاسیس شده است.