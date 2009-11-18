به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت شورای فرهنگ عمومی به مناسبت درگذشت محمود شاهرخی شاعر عرصه شعر و ادب آمده است: "درگذشت مرحوم محمود شاهرخی (جذبه) چهره ماندگار عرصه شعر آیینی و حماسی، حزن و اندوه فراوان در جامعه فرهنگی و ادبی کشور برجای گذاشت. بی‌شک کارنامه شعر و ادب انقلاب اسلامی ممهور به مهر شرافت و نجابت آثار و شخصیت این شاعر عارف پیشکسوت و پیام آور معنویت انقلاب است."

همچنین در پیام تسلیت شورای فرهنگ عمومی به مناسبت درگذشت حاج مهدی خرازی آمده است: "خبر درگذشت مرحوم حاج مهدی خرازی، شاعر متعهد اهل بیت عصمت و طهارت، موجب تأثر و اندوه فراوان شد به ویژه آن که بخشی از خاطرات دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی در محرم سال 1357 و روزهای پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور گردید".



در پیام تسلیت شورای فرهنگ عمومی به مناسبت درگذشت عالم فقیه آیت‌الله نجومی نیز آمده است: "درگذشت اندیشمند فرزانه و عالم فقیه و نستوه، حضرت آیت الله نجومی که آنی از عمر پربرکت خود را جز به مجاهدت و تلاش ثمر بخش علمی و عملی در آمیزه‌ای با هنر متعالی نپرداخت ثلمه‌ای است جبران ناپذیر و اندوهی است بر دلهای مؤمنان و مردم شریف ایران اسلامی. "