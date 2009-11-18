به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم کشتی آزاد رشددانه گرگان برای حضور در رقابتهای لیگ برتر مشخص شد. اسامی این تیم به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: یاسر حیدرقلی نژاد و ادریس کشیر
60 کیلوگرم: مهدی مازنی، میلاد طهماسبیزاده و کمیل ذبیحی
66 کیلوگرم: علیاصغر جبلی، میثم نصیری و سجاد محمدی
74 کیلوگرم: حسن طهماسبی و مهدی علیایی نژاد
84 کیلوگرم: فیصل عقیلی و مجید درزی
96 کیلوگرم: یاسر قربانی، مهدی مازندرانی و فریبرز سیداسراری
120 کیلوگرم: سیداحمد رسولی و شاهین چراغعلی
مربیان: اویس ملاح و سیدحسین حسینی
تیم رشددانه گرگان در گروه دوم این رقابتها با تیمهای راهآهن خراسان، نفت تهران و منتخب ملایر همگروه است که در اولین دیدار خود در گرگان میزبان تیم نفت تهران است.
لیگ برتر کشتی آزاد از روز دوم آذرماه آغاز میشود.
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