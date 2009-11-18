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۲۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

لیگ برتر کشتی آزاد-جام شهداء

رشددانه گرگان با کشتی‌گیران بومی در لیگ برتر شرکت می کند

رشددانه گرگان با کشتی‌گیران بومی در لیگ برتر شرکت می کند

تیم رشد دانه گرگان با کشتی گیران بومی در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم کشتی آزاد رشددانه گرگان برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر مشخص شد. اسامی این تیم به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: یاسر حیدرقلی نژاد و ادریس کشیر
60 کیلوگرم: مهدی مازنی، میلاد طهماسبی‌زاده و کمیل ذبیحی
66 کیلوگرم: علی‌اصغر جبلی، میثم نصیری و سجاد محمدی
74 کیلوگرم: حسن طهماسبی و مهدی علیایی نژاد
84 کیلوگرم: فیصل عقیلی و مجید درزی
96 کیلوگرم: یاسر قربانی، مهدی مازندرانی و فریبرز سیداسراری
120 کیلوگرم: سیداحمد رسولی و شاهین چراغعلی
مربیان: اویس ملاح و سیدحسین حسینی

تیم رشددانه گرگان در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های راه‌آهن خراسان، نفت تهران و منتخب ملایر هم‌گروه است که در اولین دیدار خود در گرگان میزبان تیم نفت تهران است.

لیگ برتر کشتی آزاد از روز دوم آذرماه آغاز می‌شود.

کد مطلب 986112

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