به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم کشتی آزاد رشددانه گرگان برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر مشخص شد. اسامی این تیم به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: یاسر حیدرقلی نژاد و ادریس کشیر

60 کیلوگرم: مهدی مازنی، میلاد طهماسبی‌زاده و کمیل ذبیحی

66 کیلوگرم: علی‌اصغر جبلی، میثم نصیری و سجاد محمدی

74 کیلوگرم: حسن طهماسبی و مهدی علیایی نژاد

84 کیلوگرم: فیصل عقیلی و مجید درزی

96 کیلوگرم: یاسر قربانی، مهدی مازندرانی و فریبرز سیداسراری

120 کیلوگرم: سیداحمد رسولی و شاهین چراغعلی

مربیان: اویس ملاح و سیدحسین حسینی

تیم رشددانه گرگان در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های راه‌آهن خراسان، نفت تهران و منتخب ملایر هم‌گروه است که در اولین دیدار خود در گرگان میزبان تیم نفت تهران است.

لیگ برتر کشتی آزاد از روز دوم آذرماه آغاز می‌شود.