کشور به چند منطقه فرهنگی و سینمایی تقسیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جواد شمقدری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با هنرمندان آذربایجان شرقی افزود: به منظور توسعه هنر هفتم و تمرکززدایی در حوزه سینما کشور به چند منطقه فرهنگی و سینمایی تقسیمبندی می شود.

شمقدری افزود: با اختصاص بخشی از امکانات برخی از استانها مدیریت سینمایی و فرهنگی استانهای همجوار را به عهده می گیرند.

وی تبریز را گزینه اول برای تحت پوشش قرار دادن استانهای همجوار معرفی کرد و گفت: با گسترش مراکز دفاتر سینمای جوان، ارتباط مرکز با فیلمسازان جوان استانی افزایش می یابد.

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد هنرمندان را سربازان خط مقدم صحنه جدید توصیف کرد و گفت: هنرمندان باید در شرایطی که جنگ نرم کشور را فرا گرفته فعالیت مناسبی انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم ورود فیلمسازان تبریز و آذربایجان به ساخت فیلمهای سینمایی افزود: با امکانات و زمان محدود فیلمسازان آذربایجان می توانند فیلمی را با محوریت مفاخر استان تهیه کنند.

وی ساخت این فیلم را ماموریتی مهم توصیف کرد و گفت: آذربایجان شرقی توانایی حضور موثر در حوزه فیلم و سینما را دارد.

شمقدری جایگاه تبریز را فراتر از مرکز یک استان دانست و گفت: با نقشی که تبریز در حوزه فرهنگ دارد باید فراتر از استانهای همجوار کشورهای هم مرز را نیز تحت پوشش قرار دهد.