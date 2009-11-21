آغاز اردوی تیم جوانان با 31 بازیکن / 13 تیم مرحله نهایی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی تیم تیم فوتبال زیر 19 سال(جوانان) کشورمان برای حضور در مسابقات مرحله گروه رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا از امروز با حضور 31 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد که این اردو تا چهارشنبه چهارم آذرماه ادامه خواهد داشت.

در این اردو ایمان شیرازی، هادی ریش اصفهانی، علی گودرزی، سعید لطفی، مسعود قاسمی، حمید آمالی، مهرداد یگانه، بهمن مالکی(اصفهان)، ایمان صادقی، حمید آمالی، مجتبی محبوب مجاز، محمدصادق بارانی، یعقوب کریمی و محمد نیارکی(تهران)، بهرام دباغ، کنعان کرباسی، علی ممی زاده، جاوید یوسفی و بهزاد نوروزی(آذربایجان شرقی)، حسین حسینی، امیر طهمورثی و مسعود ریگی(فارس)، کاوه رضایی، مسعود قاسمی نژاد و بختیار رحمانی(خوزستان)، مهرگان گلبرگ و افشین اسماعیل زاده(گیلان)، مرتضی پورعلی‌گنجی(مازندران)، میلاد غریبی(کهکیلویه و بویراحمد)، ابوالقاسم نشاط فر(خراسان رضوی) و محمدامین حاج محمدی (کرج) حضور دارند که در نهایت نفرات برتر آن برای حضور در مرحله بعدی اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت می شوند.

همچنین پس از موافقت AFC با میزبانی ایران در گروه D رقابت‌های مقدماتی قهرمانی زیر 19 سال(جوانان) آسیا برنامه برگزاری این رقابت‌ها به شرح زیر اعلام شد:

سه‌شنبه 17/8/88:

* ایران - لبنان

* پاکستان - ترکمنستان

پنجشنبه 19/8/88:

* ترکمنستان - ازبکستان

* پاکستان - لبنان

شنبه 21/8/88:

* ازبکستان - پاکستان

* ایران - ترکمنستان

دوشنبه 23/8/88:

* ایران - پاکستان

* لبنان - ازبکستان

چهارشنبه 25/8/88:

* ترکمنستان - لبنان

* ازبکستان - ایران

ضمن اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا که برای برگزاری این مسابقات به ایران سفر خواهند کرد، در هتل استقلال و بازیکنان تیم‌های حاضر در این گروه، در هتل آکادمی ملی المپیک مستقر می شوند. ضمن اینکه تیم‌ها از 15 آذرماه وارد ایران شده و 26 آذرماه تهران را به مقصد کشورهای خود ترک می کنند.

از سوی دیگر طبق دیدارهای برگزار شده در سایر گروه‌ها، تاکنون تیم‌های اردن و یمن از گروه یک، امارات و سوریه از گروه 2، عراق و عربستان از گروه 3، کره جنوبی، تایلند و ویتنام(بهترین تیم گروه‌های 7 گانه) از گروه 5، ژاپن و استرالیا از گروه 6 و چین و کره شمالی از گروه 7 به مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی قهرمانی زیر 19 سال(جوانان) آسیا صعود کرده اند.

در حال حاضر تنها دیدارهای گروه 4 یا D این مسابقات(گروه ایران) باقیمانده است تا تکلیف 2 تیم دیگر صعود کننده به این رقابت‌ها مشخص شود. در نهایت هم با انتخاب میزبان این رقابت‌ها از سوی AFC، تیم‌های حاضر در مرحله نهایی این مسابقات بطور کامل مشخث می شوند.