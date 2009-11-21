علی ژکان نویسنده و کارگردان این فیلم درباره شرایط اکران عمومی "چهره به چهره" به خبرنگار مهر گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمان پخش، توزیع آثار و سالن‌های سینمایی وجود دارد، معضل نمایش فیلم‌ها به بحث تاریخی تبدیل شده است. البته شرایطی که به تازگی وزارت ارشاد و شورای صنفی نمایش برای این گونه فیلم‌ها به وجود آورده‌اند راضی کننده است.

وی افزود: البته ما هیچ وقت در بحث اکران در شرایط ایده آلی قرار نداریم. اما به هر حال راضی کننده است و فکر می‌کنم برای آثار جدی که متعلق به ژانرهای متنوع سینمایی است شرایطی بهتر از این در نمایش به وجود نیاید به همین دلیل باید با این موضوع کنار بیاییم.

ژکان درباره دغدغه ساخت آثار پلیسی، گفت: من دغدغه ساخت فیلم پلیسی ندارم ولی فکر می‌کنم با توجه به مسائلی که در بحث ممیزی وجود دارد و نظارتی که بر روی فیلم‌ها اعمال می‌شود، سینمای پلیسی ژانر امنی برای فیلمسازی است. این ژانر به لحاظ پیامی که دارد و خصوصا بحث کلیشه ای آن که عمدتا در پایان پلیس پیروز و خوبی و خیر نمایان می‌شود، از نظر مسئولان قابل تایید است.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود ما در زمینه ساخت این فیلم‌ها نیز با حمایت‌هایی روبرو شویم. شرایط کار در این ژانر بهتر از ژانرهای دیگر سینمایی است. به همین دلیل این موضوع به دغدغه من تبدیل می‌شود. در این فضا راحت تر کار می‌کنم. انتخاب این ژانر به دلیل شرایط موجود است.

این کارگردان سینما در ارتباط با فاصله زمانی که بین ساخت فیلم‌های او به وجود می آید، گفت: من از جمله افرادی بودم که در همان ابتدای پیروزی انقلاب کار در سینما را شروع کردم. این فاصله در ابتدا زیاد به نظر می‌آمد اما بعد از مدتی تکرار به نوعی عادی شد. نوع نگاهی که من در سینما دنبال می‌کنم جدی است و رسیدن به شرایط تولید آن کار آسانی نیست. گرچه این فاصله‌ها غیر عادی است اما در شرایط سینما ما عادی به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به ایده اصلی این فیلم و استفاده از مستندات پرونده‌های اینچنینی در جامعه عنوان کرد: هر هنرمندی از اطراف خود تاثیراتی را می گیرد. مفهوم کلیدی "چهره به چهره" زندگی مخفیانه و پنهان آدم ها است. این موضوع البته از شرایط جامعه می آید.

ژکان افزود: من درباره این موضوع تحقیقات زیادی انجام دادم و متوجه شدم تعداد پرونده‌هایی که قتل افراد ناشی از زندگی مخفی است، بسیار زیاد و این نوع زندگی پنهانی شایع شده است. ما جزء کشورهایی هستیم که در زندگی مخفی داشتن، رتبه اول را داریم. پرداختن به این گونه شخصیت‌ها که چهره و زندگی پنهانی دارند، برایم جالب بود.

کارگردان "سایه به سایه" درباره پرداختن به ویژگی‌های یک پلیس که در برخی شرایط کلیشه شده است، گفت: موضوعی که من انتخاب کردم و نوع شخصیت پردازی "چهره به چهره" به گونه‌ای ضد کلیشه است. در این فیلم پلیس موفق نیست. درست است که پلیس این موضوع را کشف می‌کند اما این امر به صورت کاملا ضد کلیشه ای است.

وی درباره ساختار غیر خطی این فیلم و استفاده از فلاش بک در صحنه هایی از ان، عنوان کرد: من فکر کردم اگر بخواهیم این فیلم را با ساختار خطی بسازم تازگی خاصی برای مخاطب ندارد. زیرا آثار گوناگونی به این شکل ساخته شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتم برای ساختار این داستان به روایت غیر خطی برسم.

ژکان ادامه داد: سعی کردم همان هیجان و طپشی که در روایت‌های خطی آثار پلیسی وجود دارد را در غیر خطی به تصویر بکشم. البته امیدوارم به نتیجه خوبی در اکران عمومی برسیم. ما در این فیلم زمان را شکسته بین حال و گذشته سرگردان هستیم. این نوع روایتی است که به ساختار فیلم های مدرن نزدیک است.

وی همچنین درباره دوگانگی شخصیت مقتول، در "چهره به چهره" گفت: این دو گانگی در اکثر شخصیت‌ها دیده می‌شود. وقتی فردی دچار دوگانگی می‌شود دیگر این موضوع برای وی قابل کنترل نیست. به همین دلیل زمانی که در شخصیت دیگری قرار می گیرد اقدام به رفتارهای خشونت آمیز و ناهنجار می کند. این موضوع از تعدد شخصیت ها در فرد می‌آید.

این کارگردان سینما افزود: ما در این فیلم نیز با تضاد شخصیتی روبرو هستیم. شخصیتی که متعلق به جنوب شهر است دقیقا در برگیرنده گذشته و دوران نوجوانی و بلوغ این شخصیت است. این دوگانگی در درون این فرد هنوز فراموش نشده است.

وی درباره انتخاب بازیگران برای "چهره به چهره" گفت: جمشید هاشم پور نقش های اینچنینی در سینما زیاد بازی کرده است و در این موضوع تجربه دارد ولی پلیس ما در این فیلم فردی نیست. بلکه آنها امروزی و به صورت گروهی کار خود را دنبال می کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب بازیگران حرفه ای و کسانی که کمتر شناخته شده اند استفاده کنم. این تجربه را پیش از این هم داشتم و از این موضوع راضی هستم.

ژکان در پایان به مخاطب خود توصیه کرد: مخاطبان این فیلم باید با کمی صبر و حوصله با آن روبرو شوند و از برخورد عجولانه با آن پرهیز کنند و به نوعی عمیق‌تر فیلم را ببینند.

اکران "چهره به چهره" که در جشنواره پارسال به نمایش درآمد، از روز چهارشنبه 27 آبان‌ماه آغاز شده است. این فیلم داستان قتل مهندس مهران شاهرخی است. پلیس در جست وجوی رد قاتل وی با سرنخ های تازه ای رو به رو می شود. در نهایت...

جمشید هاشم پور، علی عمرانی، زهرا سعیدی، کاوه کاویان، محسن بهرامی، شیوا خنیاگر، فرانک حیدریان و ... از بازیگران این فیلم هستند.