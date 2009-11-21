روابط تهران و اسلام آباد خوب است/ استقبال از حضور دهلی در خط لوله صلح

"شاهد مالک" سفیر پاکستان در هند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روابط ایران و پاکستان گفت: روابط تهران و اسلام آباد بسیار خوب است و این روابط در ایجاد صلح در منطقه بسیار تاثیرگذار است.

وی درباره برخی تنش ها بین تهران و اسلام آباد نیز گفت: با گفت و گو بین ایران و پاکستان، سوء تفاهم ها از بین خواهد رفت.

سفیر پاکستان در هند درباره تاثیرگذاری اسلام آباد و تهران بر صلح در افغانستان نیز گفت: کشورهای منطقه باید برای درک همسایگان تلاش کنند.

وی، عملی شدن خط لوله صلح را به توافقات چندجانبه بین ایران و پاکستان و همچنین اسلام آباد و دهلی مرتبط دانست و ابراز داشت: هند به دلایلی برای حضور در خط لوله صلح تردید دارد اما ما از حضور دهلی استقبال می کنیم.

سفیر پاکستان در هند، پیوستن دهلی به خط لوله صلح را عامل تقویت آن دانست و گفت: عملی شدن خط لوله صلح به نفع تمامی کشورهای منطقه است.

هند از آگوست 2007 مذاکرات مربوط به انتقال گاز ایران به هند را به دلیل هزینه انتقال درخواست شده از سوی پاکستان ترک کرده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که هند این مذاکرات را به دلیل قرارداد هسته ای واشنگتن-دهلی نو متوقف کرده و اکنون که این قرارداد به مرحله نهایی رسیده دیگر دلیلی برای توقف آن وجود ندارد.