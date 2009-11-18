موافقت شورای ریاست جمهوری عراق با قانون جدید انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش اعلام کرد شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از جلال طالبانی رئیس جمهوری، طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی معاونان وی با قانون جدید انتخابات موافقت کرد.



جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق خبر موافقت شورای ریاست جمهوری با قانون جدید انتخابات را اعلام کرد.



طالبانی ترس از به وجود آمدن خلاء قانونی را دلیل موافقت شورای ریاست جمهوری دانست.



این در حالی است که پیش از این، طارق الهاشمی یکی از معاونان جلال طالبانی با تایید قانون جدید انتخابات به مخالفت برخاسته بود و این مخالفت به همراه با تهدید کردها به تحریم انتخابات پارلمانی، سبب افزایش ابهام در برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن شده بود.



کردها تهدید کرده بودند در صورت اصلاح نشدن چگونگی توزیع تعداد توزیع کرسی ها در استانها، این رویداد مهم را تحریم خواهند کرد.



در پی مخالفت طارق الهاشمی، نوری المالکی نخست وزیر عراق با هشدار درباره پیامدهای تعویق انتخابات آتی، مخالفتها با قانون انتخابات را مغایر با قانون اساسی دانسته بود.



خاطر نشان می شود نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند.

تاریخ برگزاری انتخابات عراق، در ابتدا 16 ژانویه(26 دی) تعیین شده بود، اما در ادامه به سبب تاخیر در تصویب قانون انتخابات، این تاریخ به 21 ژانویه(اول بهمن) تغییر یافت، اما روز چهارشنبه 20 آبان کمیسیون عالی مستقل انتخابات از احتمال تغییر مجدد این تاریخ و برگزاری آن در روز 18 ژآنویه(28 دی) به سبب در پیش بودن مراسم اربعین حسینی خبر داد.