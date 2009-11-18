به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در ورزشگاه المپیک کیش برگزار ‌شد، استقلال با گل‌های رضا عنایتی در دقیقه 43 و حنیف‌عمران‌زاده در دقیقه 68 در مقابل تک‌گل دقیقه 73 آریانا‌ به برتری رسید. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* در دقیقه 15 این بازی سیدصالحی در برخورد با مدافع آریانا دچار شکستگی بینی شد و از زمین خارج و از این دقیقه محسن یوسفی به جای او وارد زمین شد.

* در دقیقه 42 بازی رضا عنایتی با استفاده از تجربه خود توپی را از مدافعین ربود و با ضربه‌ای دقیق گل اول بازی و استقلال را به ثمر رساند.

* در ابتدای نیمه دوم اولین موقعیت این بازی نصیب تیم آریاناگستر شد که ضربه کاشته پشت 18 قدم این تیم بعد از عبور از خط دفاعی استقلال توسط محمد‌محمدی به بیرون فرستاده شد.

* در دقیقه 68 بازی حنیف عمران‌زاده با پروازی بلند کرنر ارسالی از جناح راست را با ضربه سر وارد دروازه حریف کرد و استقلال را به دومین گل خود در این بازی رساند.

* در دقیقه 73 تیم آریانا روی غفلت مدافعان استقلال از فرصت ضدحمله به دست آمده استفاده کرد و سیدسجاد احمدی اختلاف را به یک گل رساند.

* در دقیقه 78 نیز فرزاد مجیدی با شماره 7 برادرش فرهاد و به جای پژمان منتظری به میدان رفت.

* در دقیقه 90 مشاجره لفظی میان هافبک چپ تیم آریانا و رضا عنایتی پیش آمد که منجر به اخراج عنایتی از بازی شد.