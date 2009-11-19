هیچ بنگاه تولیدی و خدماتی جایزه ملی کیفیت دریافت نکرده است

زهره سوفالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این جایزه تندیس زرین بوده و براساس مصوبه شورای عالی استاندارد از رئیس جمهوری گرفته می شود.

وی اظهار داشت: سازمان استاندارد از متولیان امر کیفیت بوده و با توجه به وظیفه سازمانی، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و سنجش کیفیت کالا یا خدمت با استاندارد از جمله وظایف است.

وی خاطرنشان کرد: این سطح کیفیت انطباق با ویژگیهای کالاست ولی از سال 1381 به دنبال ابرازاهایی بودیم که کیفیت را ارتقاء و به سطوح بالاتر کیفیت دست یابیم.

به گفته سوفالی، به عبارتی دیگر انطباق با ویژگیهای استاندارد که سطح اول کیفیت است گامی برای ورود بوده تا کیفیت را در رضایت مشتری پی بگیریم و آن را با قیمت و کیفیت مناسب و در زمان مشخص و خدمات پس از فروش مناسب ارائه کنیم.

دبیرجایزه ملی کیفیت ایران بیان داشت: براین اساس در سازمان استاندارد، مدلی تدوین شد و در سال 82 براساس مطالعات انجام شده، مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) برای ارزیابی بنگاهها اعم از تولیدی و خدماتی پذیرفته شد.

وی عنوان کرد: پس از برگزاری چهار دوره این مدل، نتیجه این شد که این مدل، مدلی نیست که در نهایت با توجه به رسالت سازمانی، سازمانهایی را معرفی کند که مشهور به کیفیت باشند و تغییر در این مدل نیاز شد.

مدیرکل نظارت بر اجرای سیستمهای کیفیت سازمان استاندارد ایران اظهار داشت: در مدل جدید چرخه محصول را پی گرفتیم، یعنی از ابتدای تولید محصول تا مرحله عرضه به بازار و خدمات پس از فروش، برای رضایت مشتری امتیاز بالایی قائل شدیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته اولین دوره جایزه ملی کیفیت در 18 آبان مصادف با 9 نوامبر به عنوان روز ملی کیفیت برگزار شد و دومین دوره آن امسال برگزار می شود.

سوفالی بیان داشت: از شاخصهای این مدل این است که بنگاههایی که براساس مدلهای قبلی اروپایی بود به امتیازات بالاتری دست پیدا کرده بودند ولی براساس این مدل سطوح آنها به سطوح اشتهار تنزل یافت.

دبیرجایزه ملی کیفیت عنوان کرد: تمام قشرها در بنگاههای تولیدی و خدماتی باید واقعا کیفیت را درک کنند و بدانند که در چه راستایی حرکت می کنند.