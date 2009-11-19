اولین برف پائیزی استان زنجان را سفید پوش کرد

شاهرخ حسنعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه بارش برف در سطح استان تا اواخر عصر روز پنج شنبه تدوام خواهد داشت افزود: وضعیت هوا در روز پنج شنبه به صورت بارش متناوب برف و باران همراه با ورزش باد و در اواخر با کاهش ابر وافت شدید دما خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت بارندگیها نرمال است افزود: اگر بارندگیهای اخیر صورت نمی گرفت شاهد افت 17 تا 18 درصدی بارندگیها در استان بودیم.

حسنعلی زاده، بارندگی در برخی نقاط استان را به صورت باران عنوان کرد و افزود: بیشترین میزان بارش در شهرستان ماهنشان 31 ملی متر بوده است و موجب خوشحالی کشاورزان و مردم استان شد.

همچنین غلامرضا سقندلی مدیرکل راه و ترابری استان زنجان از وجود شرایط عادی در محورهای مواصلاتی استان خبرداد و گفت: در حال حاضر علی رغم بارش برف در برخی مناطق این استان، ترافیک روان در محورهای مواصلاتی استان حاکم است و آمد و رفت در این محورها شرایط عادی را دارد.

سقندلی با بیان اینکه گردنه های مهم استان همچون "گردنه خانچایی" در شهرستان طارم نیز باز و رفت آمد در این محور در جریان دارد به رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی این استان را دارند توصیه کرد به دلیل کوهستانی و برف گیر بودن منطقه وسایل و تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند.

