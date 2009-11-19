پودرهای توزیع شده به نام زعفران در عربستان سرطان زاست

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، دکتر احمد شیبانی چهارشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران در حاشیه همایش ملی زعفران افزود: در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حذف یارانه دارو به مجلس ارائه شد که مجلس استقبال نکرد و یارانه داروی خاص همچنان وجود دارد.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: در مورد داروهای خاص داروهایی داریم که مصرف آن بالاست که یارانه می‌گیرند ولی برخی از داروها که تازه وارد لیست داروهای کشور می‌شوند قیمت بالایی دارند و یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

وی در ادامه به بحث زعفران تقلبی اشاره کرد و گفت: هر چیزی که ارزشی پیدا کند پشت سر آن قاچاق و تقلب وجود دارد و زعفران هم چون خیلی باارزش است به شدت در معرض تقلب قرار دارد.

شیبانی هشدار داد: در عربستان پودری به نام صفارالزعفران وجود دارد که از نوع پودرها و مواد زعفران‌نما است که متاسفانه آسیبهای زیادی را به سلامتی مردم وارد می‌کند که چیزی غیر از ماده رنگین شیمیایی ناخالص نیست و بسیار سرطان‌زا بوده و زائران که آن را به عنوان یک ماده متبرک خریداری می‌کنند باید این امر را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: در داخل کشور نیز برخی افراد سودجو مواد مختلفی مثل چوب انار را رنگ می‌کنند و در اختیار مرم قرار می‌هند که آسیبهای زیادی را به سلامتی آنها وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه داروهای امروز بسیار گران هستند و باید تلاش شود که از منشاء بروز این عوارض جلوگیری شود، گفت: مسئولیت نظارت بر محصولات و فرآورده‌هایی که از وزارت بهداشت مجوز دارند با وزارت بهداشت است.

وی افزود: تنها شرکتهای بسته‌بندی که از وزارت بهداشت مجوز گرفته‌اند مورد تایید وزارت هستند و از آنجا که نشانی به نام نشان کیفیت داریم در صورت تخطی و تقلب شرکتهای بسته‌بندی که از وزارت مجوز گرفته‌اند با آنها برخورد شده و تا لغو پروانه آن شرکتها نیز جلو خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه باید در مردم مشروعیت کالاهایی که وزارت بهداشت اجازه داده را ایجاد کرد، خاطرنشان ساخت: از جمله کارهای رسانه اطلاع‌رسانی به مردم برای استفاده از محصولاتی است که روی بسته‌های آن نشانه و آرم وزارت بهداشت خورده است به طوریکه که وقتی برای مردم این مطلب جا بیفتد که توجه به تایید و آرم وزارتخانه داشته باشند خودبه خود این محصولات تقلبی از چرخه بازار حذف می‌شوند .