طی چهار سال گذشته اعتبارات آموزش و پرورش سه برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا رحیمی شامگاه چهارشنبه در جمع فرهنگیان آذربایجان شرقی افزود: در اوایل آغاز به کار دولت نهم اعتبارات این وزارتخانه چهار هزار میلیارد ریال بود در حالی که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری این رقم به 11 میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه نگاه دولت به فرهنگیان تمام عیار است، تصریح کرد: در دولت دهم شخص آقای رئیس جمهور هدایت کارگروه فرهنگی را بر عهده گرفت تا اثبات کند که چقدر مقوله فرهنگ اهمیت دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تصمیم‌های جدید زمینه تحولات فرهنگ در جامعه بیش از پیش فراهم شود.

رحیمی یادآور شد: دولت تلاش دارد تا در جریان سفر سوم خود به استانهای کشور مقوله‌های فرهنگی را اولویت ببخشد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به انتقاد یکی از بازنشستگان فرهنگی در این جلسه نسبت به وضعیت بازنشستگان، اظهار داشت: تکریم بازنشستگان تکریم از منزلت علم و آموزش است و همه باید از توانمندی بازنشستگان در عرصه‌های مختلف بهره گیرند.

رحیمی تاکید کرد: اگر قدر و منزلت بازنشستگان فرهنگی حفظ نشود به مثابه آن است که قدر و منزلت فرهنگیان مشغول به تدریس را رعایت نکرده‌ایم.