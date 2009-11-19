500 پژوهش در کانونهای مساجد انجام شد / توزیع 450 هزار جلد قرآن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام علیرضا شاه فضل در حاشیه نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از کارهای مبتکرانه ای که توسط کانونهای فرهنگی و هنری انجام شده ایجاد هسته های پژوهش است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 300 هسته پژوهشی در کانونهای مساجد کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز طی فراخوانی کانونهای پژوهش 16 موضوع با محوریت جوانان و آسیبها را برای فعالیتهای پژوهشی معرفی کرده اند.

افزایش تعداد خانه های نور تا پایان امسال به 450 خانه

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به دیگر فعالیتهای صورت گرفته در این کانون ها، یادآور شد: در چهار سال گذشته بیش از دوهزار کتابدار توسط این کانونها تحت آموزش قرار گرفته اند.

حجت الاسلام شاه فضل با بیان اینکه همچنین دو جشنواره اندیشه های آسمانی توسط این کانونهای فرهنگی هنری در کشور برگزار شده است، عنوان کرد: در این دو جشنواره بیش از 14هزار نفر آموزشهای لازم را فراگرفتند.

وی با اشاره به تعداد خانه های نور در کشور، بیان داشت: در حال حاضر تعداد 300 خانه نور در کشور در حال فعالیت است که تا پایان سال جاری این تعداد به 450 خانه نور افزایش خواهند یافت.

250 کانون تخصصی در سطح مساجد کشور راه اندازی می شود

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: همچنین تا پایان سال جاری تعداد 250 کانون تخصصی در کشور راه اندازی می شود.

حجت الاسلام شاه فضل همچنین با اشاره به توزیع قرآن در میان مساجد کشور، خاطرنشان کرد: در طول چهار سال گذشته بیش از 450 هزار جلد قرآن کریم در بین مساجد کشور توزیع شده است.

وی دیگر فعالیتهای کانونهای مساجد کشور را تشریح کرد و یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده تعداد 25 هزار دوره تفسیرهای مختلف نیز در سطح مساجد کشور توزیع شده است.

حمایت مالی از 700 کانون فرهنگی هنری مساجد

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور همچنین از برگزاری هفت جشنواره در زمینه های آموزش قرآن، آموزش نوین قرآن کریم، آواها و نغمه ها، شعر، فیلم، عکس و نشریات تجربی خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره ها در کشور شناسایی نیروهای هنرمند مسجدی همچنین برگزاری دوره های آموزش در مساجد بوده است.

حجت الاسلام شاه فضل همچنین با اشاره به حمایت از 700 موسسه دینی کشور از سوی این ستاد کانونهای مساجد، بیان داشت: تاکنون مبلغی بالغ بر شش میلیارد تومان به این موسسات کمک مالی شده است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور خاطرنشان کرد: تاکنون 15 جلد کتاب تفسیر همراه در کشور منتشر شده است که از این کتابهای تفسیر 20 هزار دوره آن در بین مساجد کشور توزیع شده است.