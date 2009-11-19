آلمان در خانه متوقف شد/ برتری پرگل اسپانیا مقابل اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر، آلمان شب گذشته در دیداری که در "گلزن کرشن" برگزار شد با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل میهمان خود متوقف شد. دراین دیدار حاضران در ورزشگاه یاد "روبرت انکه" دروازه بان ملی پوش هانوفر که هفته گذشته در برخورد با قطار جان خود را از دست داده بود را گرامی داشتند.

هر دو گل آلمان در این دیدار را پودولسکی (11 - پنالتی و 90) به ثمر رساند. گل های ساحل عاج را هم ابوئه و دومبیا در دقایق 57 و 85 به ثمر رساندند.

اسپانیا هم در دیدار با اتریش به پیروزی پرگل 5 بر یک دست پیدا کرد. "یانتخر" در دقیقه 8 اتریش را پیش انداخت و برای اسپانیا فابرگاس (10)، دیوید ویا (20 و 45)، گویزا (56) و هرناندز (57) گلزنی کردند.

نتایج کامل دیدارهای دوستانه چهارشنبه به این ترتیب است:

* فلسطین صفر - تونس 3

* کره جنوبی صفر - صربستان یک

* آنگولا صفر - غنا صفر

* مونته نگرو یک - بلاروس صفر

* لهستان یک - کانادا صفر

* مالت یک - بلغارستان 4

* دانمارک 3- آمریکا یک

* هلند صفر - پاراگوئه صفر

* ایتالیا یک - سوئد صفر