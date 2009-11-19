شطرنج کرج و تنیس روی میز ورامین برترینهای رقابتهای منطقه 8 دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، مسابقات شطرنج و تنیس روی میز دانشجویان سماء منطقه هشت دانشگاه آزاد شامگاه چهارشنبه و به میزبانی دانشگاه آزاد رودهن برگزار شد.

در پیکارهای شطرنج، کرجیها گوی رقابت را از سایر حریفان ربودند و با کسب امتیاز 14 و نیم، بدون حتی یک باخت یا تساوی مقتدرانه قهرمانی را برای دانشگاه کرج به ارمغان آوردند. رودهن، اندیشه، اسلامشهر و ورامین به ترتیب حائز رتبه های دوم تا پنجم شدند.

سالن تنیس روی میز دانشگاه آزاد رودهن نیز شاهد برتری تیمی و انفرادی دانشجویان ورامینی بود.

نفرات این تیم با کسب هشت امتیاز به عنوان تیم برتر معرفی شدند، اندیشه نائب قهرمان واسلامشهر سومی این رقابتها را به خود اختصاص داد.

در پیکارهای انفرادی نیز ابوالفضل نوری از ورامین ضمن قهرمانی عنوان برترین تنیسور مسابقات مذکور را نیز بدست آورد.

طبق برنامه های از پیش اعلام شده توسط بهرام صالح نیا دبیر شورای تربیت بدنی منطقه هشت سماء قرار بود هر دو رشته این مسابقات در رده بانوان دانشجوی این منطقه نیز برگزاد شود که به دلیل نامشخص بودن شرایط جوی و بارش باران در رودهن، به زمان دیگری موکول شد.