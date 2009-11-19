پایان مرحله مقدماتی و صعود 8 تیم به مرحله یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی چهارشنبه با انجام 8 دیدار در دوبی به پایان رسید. در جریان این مسابقات تیم های تیم های پرتغال، اروگوئه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، نیجریه و برزیل مقابل حریفان خود صاحب برتری شدند. ضمن اینکه آرژانتین نیز پس از کسب تساوی مقابل روسیه، در ضربات پنالتی این تیم را با شکست مواجه کرد.

نتایج دیدارهای روز سوم مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2009 امارات به شرح زیر است:

گروه A:

* پرتغال 6 - جزایر سلیمان یک

* امارات صفر - اروگوئه 4

گروه B:

* اسپانیا 9 - ساحل عاج 6

* ژاپن 7 - السالوادور 2

گروه C:

* کاستاریکا یک - ایتالیا 3

* روسیه 3 - آرژانتین 4 (این بازی در وقت قانونی با تساوی 3 بر 3 به پایان رسید)

گروه D:

* نیجریه 9 - بحرین 3

* برزیل 4 - سوییس 2

جدول رده بندی 16 تیم شرکت کننده در مرحله گروهی رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی به این شرح است:

گروه A:

1- اروگوئه (6 امتیاز)

2- پرتغال (6 امتیاز)

3- امارات (3 امتیاز)

4- جزایر سلیمان (3 امتیاز)

گروه B:

1- ژاپن (8 امتیاز)

2- اسپانیا (6 امتیاز)

3- ساحل عاج (3 امتیاز)

4- السالوادور (بدون امتیاز)

گروه C:

1- روسیه (6 امتیاز)

2- ایتالیا (6 امتیاز)

3- آرژانتین (5 امتیاز)

4- کاستاریکا (بدون امتیاز)

گروه D:

1- برزیل (9 امتیاز)

2- سوییس (6 امتیاز)

3- نیجریه (3 امتیاز)

4- بحرین (بدون امتیاز)

با توجه به جدول رده بندی، تیم های اروگوئه، پرتغال، ژاپن، اسپانیا، روسیه، ایتالیا، برزیل و سوییس به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها صعودکردند. این مرحله از بازی ها روز جمعه با انجام 4 دیدار پیگیری خواهد شد. برنامه بازی ها به این شرح است:

* پرتغال - ژاپن

* سوییس - روسیه

* ایتالیا - برزیل

* اسپانیا - اروگوئه