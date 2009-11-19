مرحله اجرایی خط دوم متروی تبریز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به تبریز، در حضور حمیدرضا ارشاد‌منش معاون وزیر کشور صبح پنجشنبه مراحل اجرایی پروژه خط دوم مترو تبریز آغاز شد.

معاون وزیر کشور در مراسم آغاز مراحل احداث خط دوم متروی تبریز طی سخنانی با تاکید بر اهمیت پروژه‌های قطارشهری کشور و نقش این پروژه در تسهیل و تسریع جابجایی مسافر و کاهش ترافیک درون شهری به ویژه در کلانشهرها، از عزم جدی دولت برای حمایت از طرح‌های ساخت مترو خبر داد.

علیرضا نوین، شهردار تبریز نیز در این مراسم با اعلام اینکه اجرای سریع پروژه مترو در شهر تبریز نیازمند حمایت بیشتر دولت است، خواستار پیش‌بینی بودجه‌ای مستقل از سوی دولت برای خط دوم مترو تبریز و با افزایش سهم تخصیصی دولت برای اعتبارات قطارشهری در این شهر شد.

شهردار تبریز همچنین با ابراز خرسندی از سفر هیئت دولت و رئیس جمهور به تبریز از مسئولان وزارت کشور خواست نسبت به تخصیص اعتبارات و ردیف بودجه‌ای ویژه از صندوق ذخیره ارزی برای مترو تبریز اقدام جدی و اساسی صورت گیرد.

بهرام عبابافی، مدیرعامل سازمان قطارشهری تبریز نیز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به ویژگی‌های خط دوم مترو تبریز و روند مطالعاتی و اجرایی این پروژه عنوان داشت: طراحی خط دوم به طول 20 کیلومتر انجام و قراردادهای اولیه با قرارگاه خاتم‌الانبیا برای اجرای سریع آن به امضا رسیده است و تمام امکانات و کلیات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری طرح آماده شده است.

وی از خط دوم مترو تبریز به عنوان بهترین و علمی‌ترین پروژه مترو کشور یاد کرد و ابراز داشت: در اجرای این خط از تجربیات مشاوران خارجی و متخصصان داخلی نهایت استفاده را خواهیم کرد و در سریع‌ترین زمان نسبت به اجرای آن اقدام می‌شود.