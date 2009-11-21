به گزارش خبرنگار مهر، دبیر پنجمین همایش مدیریت ترافیک هوایی امروز در این همایش در تهران با بیان اینکه شورای CNS/ATM از سال 1384 شروع به کار کرده است، تصریح کرد: هدف این شورا هماهنگی سازمانها و تدوین دستورالعملهای صنایع هوایی برای رسیدن به اهداف این صنعت است.

محمد صادق دیجوری افزود: معنی CNS/ATM در یک کلمه تحول در صنعت حمل و نقل هوایی است که قصد دارد زیرساختها را برای پاسخ به تقاضاهای این صنعت در آینده فراهم کند.

وی اعلام کرد: همزمان با این همایش کارگاههای آموزشی با موضوع های مدیریت سوخت و حفظ محیط زیست ، اهمیت زبان انگلیسی در ایمنی پرواز ، عملیات باند ، سامانه مدیریت ایمنی ، سامانه های ناوبری ماهواره ای برگزار خواهد شد.



در این همایش دو روزه 31 مقاله تخصصی با موضوع های مدیریت ایمنی مراقبت پرواز، عملیات فرودگاهی، مدیریت فضا، ساماندهی و مدیریت فضا، مدیریت جریان ترافیک، متعادل سازی تقاضا و ظرفیت، یکنواخت سازی ترافیک، عملیات کاربران فضا، مراقبت پرواز مدیریت تداخل، مدیریت ارائه خدمات مراقبت پرواز، هماهنگی های کشوری و نظامی، مباحث حقوقی و نقش مدیریت ترافیک هوایی در اقتصاد هوانوردی ارائه می شود.

