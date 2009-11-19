12 معارفه جدید در لرستان/ همه مدیران جدید بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان روز گذشته در حالی اسامی انتصابهای جدید را در جلسه شورای اداری قرائت کرد که تاکید داشت که همه انتصابات صورت گرفته در استان طی هفته های اخیر در راستای انتخابات مدیران بومی بوده است.

بنابر اعلام سید حسین صابری دکتر قدرت الله شمس خرم آبادی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان جای خود را به دکتر اردشیر شیخ آزادی داد تا از این پس دکتر شمس خرم آبادی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی به کار خود ادامه دهد.

همچنین سید حسین پزشکی نجف آبادی مدیر عامل شرکت گاز لرستان نیز جای خود را به مهندس گودرزی از مدیران بومی لرستان که پیش از این در یکی دیگر از استانهای کشور مشغول به کار بوده است داد تا انتصاب مدیر بومی در شرکت گاز استان را شاهد باشیم.

رضا دریکوند مشاور استاندار لرستان همچنین به جای عبدالله نوری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان نشست تا یکی دیگر از نیروهای جوان و بومی استان به عنوان مدیر کل این نهاد منصوب شود.

و اما پس از رجعت سید رضا دهناد معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در فصل بودجه ریزی به شهر قم که انتقادات زیادی به دنبال داشت محمد رضا ملکی راد مدیر کل دفتر امور اقتصادی و دارایی استان لرستان به عنوان سرپرست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان منصوب شد تا پس از انتصاب دهناد به عنوان معاون استاندار قم، لرستان نیز شاهد یک مدیر بومی و باسابقه در سمت معاونت برنامه ریزی استانداری باشد.

همچنین در تغییر و تحولات اخیر یکی دیگر از معاونت های استاندار لرستان به یک مدیر بومی سپرده شد تا شمار معاونان بومی استاندار لرستان به سه معاون برسد. در این راستا مرادی میر به جای محسن محرری معاون قبلی پشتیبانی استاندار لرستان که او نیز در جای دیگری سمت گرفته است، انتخاب شد.

از سوی دیگر هفته ای که گذشت شاهد تغییر در سطح سه فرمانداری لرستان بودیم تا سه فرماندار بومی بر صندلی های فرمانداری های بروجرد، دلفان و پلدختر تکیه بزنند.

رضا آریایی مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان به جای محمد علی توحیدی به فرمانداری ویژه بروجرد رفت و نصیری پور نیز جای ولی پوری را در فرمانداری دلفان گرفت.

همچنین پس از استعفای شهروز یوسفی از فرمانداری پلدختر و سرپرستی چند ماهه علی حسین دهقان، فریدون رشیدی به عنوان فرماندار جدید شهرستان پلدختر انتخاب شد تا یک فرماندار بومی جای یوسفی فر را بگیرد.

پیش از این نیز فرمانداری ازنا شاهد تغییر فرماندار خود بود تا ولی الله منتظری به جای سید اسد الله محمدنیا بر صندلی فرمانداری ازنا تکیه بزند.

و اما تحولات در مجموعه استانداری با تغییرات در سطح دو مدیر کل دفاتر سیاسی و انتخابات و امور اجتماعی کامل شد تا در این راستا علی ولیپوری به جای علی بارانی به عنوان مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری منصوب و رضوانی نیز جای علی چراغیان را در دفتر سیاسی و انتخابات استانداری را بگیرد.

این در حالی است که پیش از این علی چراغیان با سابقه و تخصص چند ساله در این حوزه به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان پس از محمد صارمی زاده انتخاب شده بود.

به نظر می رسد روند تغییرات در استان لرستان در طی هفته های آینده همچنان ادامه داشته باشد به طوریکه بنابر اخبار رسیده طی هفته آینده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان تودیع و معارفه خواهد شد.

همچنین در حال حاضر با بازنشسته شدن فرماندار سلسله به نظر می رسد باید هر چه سریعتر تکلیف فرمانداری در این شهرستان مشخص شود.

با توجه به حسن نظر استاندار لرستان در انتخاب مدیران بومی در لرستان رفع یکی از دغدغه های مردم این استان در زمینه ضرورت حضور مدیران بومی در استان به واقعیت نزدیکتر شده است.