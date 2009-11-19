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۲۸ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

585 برنامه هفته بسیج در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه نینوای گلستان اعلام کرد: 585 برنامه فرهنگی مهم به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار محمد حسین بابایی ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: اعزام گروههای درمانی به نقاط مختلف استان، پیاده روی خانگی، برگزاری بصیرت فرهنگیان، همایش پرچمداران بصیرت، افتتاح کانون بسیج مهندسی از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: برگزاری همایش تجلیل از اساتید بسیجی، بازدید علمی مخترعان از پژوهشکده ها و کارگاهها، اختتامیه پروزه های بهداشتی، تجلیل از مربیان بسیجی، مسابقه شعر و ادب از دیگر برنامه هایی است که در این هفته در استان اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما همیشه در معرض تهدید دشمنان هستیم و دشمن هیچگاه راضی به تداوم و حیات انقلاب اسلامی نیست.

به گفته سردار بابایی، تهدید کنونی نظامی و سخت نبوده، بلکه دشمن با تمام وجود و تهدید نرم آرمانهایمان را نشانه گرفته و ماموریت مقابله با تهدید نرم دشمن به بسیج سپرده شده است.

فرمانده سپاه نینوای گلستان بیان داشت: انقلاب اسلامی بر سه پایه ایدئولوژی، رهبری  و مردم بنا شده و در بخش نرم دشمنان تاکنون تلاش زیادی بخرج داده اند تا مردم را از اعتقادات دور کنند.

وی یادآورشد: معیار ما برای همه شخصیتها در همه زمانها، میزان توافق اندیشه آنها براساس ولایت فقیه است و معیا رما میزان پیروی و تبعیت از انقلاب است.

بابایی تاکید کرد: اگر در کشوری نوای دلنشین و تفکر بسیجی طنین انداز شود، چشم طمع دشمنان و جهانخوران از آن دور می شود وگرنه هر لحظه باید منتظر حادثه باشیم.

وی هدف برنامه های هفته بسیج را زنده نگه داشتن حضور بسیجیان دانست و گفت: این هفته بهانه ای برای جمع شدن بسیجیان است.

کد مطلب 986453

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