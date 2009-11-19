585 برنامه هفته بسیج در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار محمد حسین بابایی ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: اعزام گروههای درمانی به نقاط مختلف استان، پیاده روی خانگی، برگزاری بصیرت فرهنگیان، همایش پرچمداران بصیرت، افتتاح کانون بسیج مهندسی از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: برگزاری همایش تجلیل از اساتید بسیجی، بازدید علمی مخترعان از پژوهشکده ها و کارگاهها، اختتامیه پروزه های بهداشتی، تجلیل از مربیان بسیجی، مسابقه شعر و ادب از دیگر برنامه هایی است که در این هفته در استان اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما همیشه در معرض تهدید دشمنان هستیم و دشمن هیچگاه راضی به تداوم و حیات انقلاب اسلامی نیست.

به گفته سردار بابایی، تهدید کنونی نظامی و سخت نبوده، بلکه دشمن با تمام وجود و تهدید نرم آرمانهایمان را نشانه گرفته و ماموریت مقابله با تهدید نرم دشمن به بسیج سپرده شده است.

فرمانده سپاه نینوای گلستان بیان داشت: انقلاب اسلامی بر سه پایه ایدئولوژی، رهبری و مردم بنا شده و در بخش نرم دشمنان تاکنون تلاش زیادی بخرج داده اند تا مردم را از اعتقادات دور کنند.

وی یادآورشد: معیار ما برای همه شخصیتها در همه زمانها، میزان توافق اندیشه آنها براساس ولایت فقیه است و معیا رما میزان پیروی و تبعیت از انقلاب است.

بابایی تاکید کرد: اگر در کشوری نوای دلنشین و تفکر بسیجی طنین انداز شود، چشم طمع دشمنان و جهانخوران از آن دور می شود وگرنه هر لحظه باید منتظر حادثه باشیم.

وی هدف برنامه های هفته بسیج را زنده نگه داشتن حضور بسیجیان دانست و گفت: این هفته بهانه ای برای جمع شدن بسیجیان است.