گزارش دانشگاهها درباره آنفلوآنزای نوع A در مجلس/ مرگ 3 دانشجو

علی کریمی فیروزجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در جلسه امروز کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی از وزارتخانه های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش حضور داشتند و درباره شیوع و جلوگیری از آنفلوآنزای نوع A گزارشی را ارائه کردند.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش وزارت بهداشت طبق آخرین آمار تاکنون 58 نفر به دلیل بیماری آنفلوآنزای نوع A جان خود را از دست داده اند که از این تعداد 14 نفر دانش آموز و 3 نفر دانشجو بوده اند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 2 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و 1 نفر از دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی مشهد بر اثر آنفلوآنزای نوع A جان خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به بخش دیگری از گزارش ارائه شده به کمیسیون آموزش مجلس درباره آنفلوآنزای نوع A گفت: همچنین در گزارش ارائه شده مشکل کمبود اعتبار سه وزارتخانه در خصوص پیشگیری از این بیماری نیز مطرح شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در عین حال بر اساس این گزارش سیر بیماری در کشور مهار شده است.