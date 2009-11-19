دکتر خاموشی به مهر خبر داد: بررسی راهکارهای تعیین رئیس دانشگاه آزاد در شورایعالی انقلاب فرهنگی

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اساسنامه دانشگاه آزاد مدتی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است و در جلسه اخیر موارد زیادی از آن تجزیه و تحلیل و به آنها رأی داده شد.

وی ادامه داد: اعضای شورا درباره برخی تغییرات در اساسنامه نظر مثبتی دارند که به مرور اساسنامه به طور کامل بررسی می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مورد ریاست دانشگاه آزاد در اساسنامه به مهر گفت: یکی از بندهای اساسنامه تعیین ریاست دانشگاه آزاد است که این مورد نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود.