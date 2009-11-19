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۲۸ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

دکتر خاموشی به مهر خبر داد: بررسی راهکارهای تعیین رئیس دانشگاه آزاد در شورایعالی انقلاب فرهنگی

دکتر خاموشی به مهر خبر داد: بررسی راهکارهای تعیین رئیس دانشگاه آزاد در شورایعالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آخرین وضعیت بررسی اساسنامه دانشگاه آزاد در شورا گفت:در مورد تعیین ریاست دانشگاه آزاد یا هیئت موسس این دانشگاه فردی را انتخاب می کند تا در شورا تصویب شود یا اینکه طرح دیگری در شورا برای ریاست دانشگاه مطرح خواهد شد.

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اساسنامه دانشگاه آزاد مدتی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است و در جلسه اخیر موارد زیادی از آن تجزیه و تحلیل و به آنها رأی داده شد.

وی ادامه داد: اعضای شورا درباره برخی تغییرات در اساسنامه نظر مثبتی دارند که به مرور اساسنامه به طور کامل بررسی می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مورد ریاست دانشگاه آزاد در اساسنامه به مهر گفت: یکی از بندهای اساسنامه تعیین ریاست دانشگاه آزاد است که این مورد نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود.

کد مطلب 986475

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