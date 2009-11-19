همایش منطقه ای تجدید ساختار در صنعت برق در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یاشار اصلانیان، ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی همایش منطقه ای تجدید ساختار در صنعت برق، تبادل نظر در خصوص آخرین یافته های صنعت برق، ارزیابی مهارت دانشجویان این رشته، عمق بخشی به آموخته ها، به روز نمودن اطلاعات و دانش دانشجویان را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

وی ادامه ادامه داد: دانشکده سما زنجان با کسب تجارب برگزاری همایش های مختلف درصدد است این همایش را با محوریت پژوهش برگزار کند.

دبیر همایش منطقه ای تجدید ساختار در صنعت برق یادآور شد: محورها و نحوه ارسال مقالات همایش از طریق رسانه های گروهی استانی و فراستانی در اختیار علاقمندان قرار گرفته که تعداد و تنوع مقالات ارسالی به دبیرخانه موید این مطلب است.

اصلانیان تصریح کرد: باتوجه به افزایش گروه ها و تنوع رشته ها این دانشکده انتظار می رود سالیانه حداقل سه همایش ملی و منطقه ای برگزار شود.