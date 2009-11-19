طرح جامع آموزش عالی در کشور تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کامران دانشجو ظهر پنجشنبه در نشستی با روسای دانشگاه های آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم تغییر و کارآمدسازی توسعه آموزش عالی کشور گفت: یک تیم کارشناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا تشکیل شده و با جمع آوری اطلاعات مبنای توسعه و ایجاد رشته های جدید را در مناطق و دانشگاه های مختلف کشور در دست تهیه دارند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کلیات این طرح تا پایان سال جاری ارائه می شود، تصریح کرد: بر این اساس گسترش آموزش عالی بر مبنای اطلاعات آمایش سرزمین و استعدادهای مناطق مختلف صورت خواهد گرفت.

وی با تشریح سیاستها و اولویتهای این وزارتخانه بر لزوم تدوین برنامه برای گسترش آموزش عالی در کشور تاکید کرد.

دانشجو با بیان اینکه با مشخص شدن نیازهای کشور در آموزش عالی، وزارت علوم، تخقیقات و فناوری به طور اصولی می تواند از توسعه دانشگاه ها حمایت کند، افزود: در این صورت این وزارتخانه حتی می تواند بخش خصوصی و غیردولتی را برای ایجاد دانشگاه ها و رشته های جدید تشویق نماید.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به لزوم برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور اشاره کرد و گفت: موج افزایش پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی اکنون به دوره های کارشناسی ارشد سوق پیدا کرده است و در این راستا باید دانشگاه های مادر و با سابقه به سمت توسعه تحصیلات تکمیلی حرکت کنند.

وی ادامه داد: دوره های کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه ها باید کاهش یافته و این دوره ها در دانشگاه های شهرستانها افزایش یابند.

دانشجو فعالیت دانشگاه های غیردولتی، پیام نور و آزاد اسلامی را در کنار دانشگاههای دولتی به منزله بالهایی برای پرواز آموزش عالی کشور خواند و گفت: این دانشگاهها در تقابل با هم نیستند و باید از ظرفیت آنها برای توسعه آموزش عالی در کشور بهره گرفت.

وی به تشکیل کارگروهی برای تعیین ماموریت دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت: با مشخص کردن نقش دانشگاه های غیرانتفاعی و ماموریتهای آن می توانیم از استعدادهای آنها در این زمینه بهره بگیریم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توجه به فعالیتهای پژوهشی که مفید به حال جامعه باشند را از سیاستهای این وزارتخانه در این حوزه خواند و گفت: تحقیقات ما باید معطوف به حوزه کاربردی باشد.

وی در عین حال بر ایجاد تعادل میان فعالیتهای مختلف پژوهشی تاکید کرد و گفت: متاسفانه تصوری ویژه از انتشار مقالات ISI به وجود آمده و همه چیز در آن خلاصه می شود.

دانشجو با بیان اینکه بسیاری از دانشمندانی که در سطح اول جهانی فعالیت دارند در زمینه ارائه مقالات ISI چهره شاخصی ندارند، افزود: حرکت در مرزهای دانش، خوب و مطلوب است اما نباید همه استعدادها را به آن سمت سوق دهیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم تغییر در آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی در این زمینه تاکید کرد و گفت: اگر می خواهیم فعالیتهای پژوهشی ما به سمت رفع معضلات و بازکردن گرهی از مشکلات جامعه سوق پیدا کند باید سیستم های تشویقی ما نیز در این راستا تعریف شوند.

وی یکی از مشکلات آموزشی کشور را عدم توجه به تجاری سازی علم خواند و گفت: علم را تولید می کنیم ولی متاسفانه نمی توانیم آن را به ثروت تبدیل کنیم و فارغ التحصیلان ما نمی توانند از آموزشی که در دانشگاهها دیده اند کارآفرینی کنند.

دانشجو توجه به آینده پژوهشی و بهره گیری از تولیدات علمی در کشور را از برنامه های این وزارتخانه خواند و گفت: باید بدانیم جایگاه ما در رشته های مختلف دانشگاهی در آینده در چه جایگاهی قرار خواهد داشت و بررسی اینکار آغاز شده و از دانشگاهیان می خواهم که ایده ها و نظرات خود را در این زمینه و دیگر بخش ها نیز برای تدوین برنامه ها ارائه دهند.

رئیس دانشگاه تبریز هم در این نشست طی سخنانی از مردم استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز به عنوان مردمی ولایت مدار و ارزش مدار یاد کرد و گفت: نمونه همین ولایت مداری مردم این استان در وقایع اخیر بود در حالی که بسیاری چشم طمع به این منطقه دوخته بودند مردم این استان با حضور در صحنه همه توطئه ها را خنثی کردند و در دانشگاه های استان هیچ حادثه ناگواری رخ نداد.

دکتر سید محمد تقی علوی با اشاره به نقش و حضور دانشگاهیان آذربایجان شرقی در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی، دانشگاه تبریز را مشهدالشهدای دانشگاه های کشور خواند و گفت: 22 تن از دانشجویان دانشگاه تبریز که در سال 65 در دانشکده فنی این دانشگاه مشغول ساخت خمپاره برای رزمندگان اسلام بودند بر اثر حمله ناجوانمردانه هواپیماهای رژیم بعثی عراق به درجه رفیع شهادت رسیدند و دانشگاه تبریز را به مشهدالشهدای دانشگاه های کشور تبدیل کرد که اکنون این محل به صورت موزه شهدا حفظ شده و دانشگاهیان تبریز یاد و خاطره این شهدا را گرامی می دارند.

وی با بیان اینکه 200 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به درجه رفیع شهادت رسیده اند، افزود: برخی از دانشجویان دانشگاه تبریز از جمله شهید مهدی باکری و شهید حمید باکری از فرماندهان بزرگ جنگ و دفاع مقدس بودند که از افتخارات این دانشگاه به شمار می آیند.

علوی وضعیت علمی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی و از جمله دانشگاه تبریز را در سطح کشور مطلوب توصیف کرد و گفت: دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه قدیمی کشور با دو رشته طب و ادبیات در سال 1326 تاسیس شده و اکنون در78 رشته دکتری ، 114 رشته کارشناسی ارشد و 85 رشته کارشناسی و دکترای حرفه ای دانشجو می پذیرد.

وی تعداد دانشکده های فعال دانشگاه تبریز را 13 دانشکده عنوان کرد و گفت: برخی از دانشکده های این دانشگاه از جمله دانشکده فناوری های نوین در سطح کشور بی همتا بوده و این دانشگاه با دارا بودن قطب های فعال علمی و مراکز تحقیقاتی و به دلیل همجواری با چندین کشور خارجی که دروازه ورود به قفقاز به شمار می آید و لازم است از حمایت های ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه برخوردار شود.

علوی با اشاره به راه اندازی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز گفت: شهروندان زیادی از کشورمان جهت ادامه تحصیل به کشورهای همجوار عزیمت کرده اند که دانشگاه تبریز در راستای عمل به سیاست های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این راستا و برای جذب دانشجویان اقدام به راه اندازی پردیس بین المللی ارس نموده است

وی با بیان اینکه سایر دانشگاه های استان نیز در راستای ایجاد شعبات بین المللی و مرکز آموزشهای مجازی خود گام برداشته اند، افزود: در این راستا دانشگاه تبریز و سایر دانشگاه های استان برای توسعه خود در این زمینه نیاز به دستورات ویژه از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دارند.

علوی با اشاره به راه اندازی ساختمان جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز با زیربنای بیش از 14 هزار مترمربع گفت: با توجه به محل قرارگیری این کتابخانه که در بیرون از سایت دانشگاه تبریز قرار دارد همچنین نیاز به ایجاد به یک کتابخانه منطقه ای برای دانشگاه های استان تبدیل این کتابخانه به یک پایگاه علمی قابل دسترس برای دانشگاه های استان از درخواست های دانشگاهیان تبریز است.

رئیس دانشگاه تبریز همچنین با اشاره به اینکه مراکز دانشگاهی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی از وجود یک مرکز همایش های ملی و منطقه ای بی بهره هستند از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواست تا با توجه به آماده بودن زمین جهت اجرای این طرح در دانشگاه تبریز، دستورات لازم را برای ایجاد این مرکز را صادر کنند.